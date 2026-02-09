快訊

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

港工聯會發表聲明：堅定支持司法機構對黎智英案量刑判決

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
黎智英判刑20年後，香港親中共團體及個人紛紛表態支持。（美聯社）
黎智英判刑20年後，香港親中共團體及個人紛紛表態支持。（美聯社）

香港高等法院今日上午正式就黎智英違反國安法一案作出量刑判決。親北京的香港工聯會隨即發表聲明，表態堅定支持香港特區司法機關依法作出的「公正判決」。聲明強調，此次判決是法治力量守護「一國兩制」、捍衛香港繁榮穩定的重要體現，為香港的長治久安築牢了法治根基。

工聯會指出，港版國安法是守護香港的定海神針。黎智英作為「反中亂港」頭目，長期利用傳媒工具騎劫新聞自由，煽動社會動亂，導致「黑暴」及港版「顏色革命」爆發，嚴重破壞國家安全與社會秩序。

聲明認為，今日的量刑判決做到無枉無縱，精準打擊分裂國家及勾結外部勢力的行徑，完全契合香港社會要求依法懲治犯罪分子的主流民意。這對於有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為起到了重大的示範作用。

該聲明並指稱，部分外國勢力及反華政客借人權、民主之名干預香港司法，工聯會予以嚴厲譴責。聲明稱，香港執法、檢控及司法機關在審理過程中展現了高度專業精神，頂住外部壓力依法辦案，捍衛了香港的法治權威與尊嚴，明確了任何行為都必須在法律框架內進行，絕不容許損害國家及香港整體利益。

工聯會提到，黎智英等人的「亂港行為」曾讓香港經歷社會動盪與經濟下滑。自國安法實施後，香港社會迅速恢復秩序，營商環境顯著改善。數據顯示，香港在2025至2026年間的多項國際排名中名列前茅，充分體現了由亂到治、由治及興的成效。

此外，曾任香港工聯會理事長、現任立法會議員吳秋北隨即也對判決表態堅決支持。他指出，此次判決是維護法治尊嚴、守護國家安全及保障香港整體利益的「正義之判」，充分體現了香港司法獨立、以事實為依據、以法律為準繩的核心精神。

吳秋北強調，黎智英長期充當外部反華勢力代理人，是亂港禍亂的「主謀與推手」。他在案中蓄意勾結外國勢力，遊說英美制裁中國與香港特區，並利用媒體散布煽動言論，嚴重衝擊「一國兩制」底線。吳秋北形容其罪行「證據確鑿、性質惡劣」，依法定罪量刑完全符合法律正義，終於還社會一個公道。

香港 港版國安法 黎智英
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黎智英遭判重刑 陸委會痛批：假國安之名行政治迫害之實

川普找習近平溝通也沒用 黎智英國安案判20年有期徒刑

黎智英國安案將宣判 外交官：營救談判可望啟動

黎智英等9人國安案 預定10時判刑

相關新聞

港工聯會發表聲明：堅定支持司法機構對黎智英案量刑判決

香港高等法院今日上午正式就黎智英違反國安法一案作出量刑判決。親北京的香港工聯會隨即發表聲明，表態堅定支持香港特區司法機關...

墜馬身亡 賀嬌龍被追授新疆「優秀共產黨員」稱號

據新疆日報客戶端2月9日消息，中共新疆維吾爾自治區委員會1月31日通報，追授墜馬死亡的新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍「新疆維吾爾...

黎智英被判20年「實際是死刑」！香港法院：不因健康狀況予以減刑

香港媒體大亨黎智英1月遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑，且表明不傾向因其健...

黎智英案 香港蘋果日報6高層遭判6年9個月至10年重刑

香港壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案，黎智英及其他八名被告，今日上午10時在西九龍裁判法院宣判。其中，黎智英因兩項串謀勾結...

川普找習近平溝通也沒用 黎智英國安案判20年有期徒刑

壹傳媒創辦人黎智英遭裁定一項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及/或複製煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國或者境外勢力...

解放軍報籲全軍 一切行動聽從中共中央和習近平指揮

中共中央軍委機關報《解放軍報》9日刊登大陸國防大學政治學院政治機關工作系主任任龍的署名文章稱，解放軍作為執行中共政治任務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。