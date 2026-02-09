港工聯會發表聲明：堅定支持司法機構對黎智英案量刑判決

香港高等法院今日上午正式就黎智英違反國安法一案作出量刑判決。親北京的香港工聯會隨即發表聲明，表態堅定支持香港特區司法機關依法作出的「公正判決」。聲明強調，此次判決是法治力量守護「一國兩制」、捍衛香港繁榮穩定的重要體現，為香港的長治久安築牢了法治根基。

工聯會指出，港版國安法是守護香港的定海神針。黎智英作為「反中亂港」頭目，長期利用傳媒工具騎劫新聞自由，煽動社會動亂，導致「黑暴」及港版「顏色革命」爆發，嚴重破壞國家安全與社會秩序。

聲明認為，今日的量刑判決做到無枉無縱，精準打擊分裂國家及勾結外部勢力的行徑，完全契合香港社會要求依法懲治犯罪分子的主流民意。這對於有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為起到了重大的示範作用。

該聲明並指稱，部分外國勢力及反華政客借人權、民主之名干預香港司法，工聯會予以嚴厲譴責。聲明稱，香港執法、檢控及司法機關在審理過程中展現了高度專業精神，頂住外部壓力依法辦案，捍衛了香港的法治權威與尊嚴，明確了任何行為都必須在法律框架內進行，絕不容許損害國家及香港整體利益。

工聯會提到，黎智英等人的「亂港行為」曾讓香港經歷社會動盪與經濟下滑。自國安法實施後，香港社會迅速恢復秩序，營商環境顯著改善。數據顯示，香港在2025至2026年間的多項國際排名中名列前茅，充分體現了由亂到治、由治及興的成效。

此外，曾任香港工聯會理事長、現任立法會議員吳秋北隨即也對判決表態堅決支持。他指出，此次判決是維護法治尊嚴、守護國家安全及保障香港整體利益的「正義之判」，充分體現了香港司法獨立、以事實為依據、以法律為準繩的核心精神。

吳秋北強調，黎智英長期充當外部反華勢力代理人，是亂港禍亂的「主謀與推手」。他在案中蓄意勾結外國勢力，遊說英美制裁中國與香港特區，並利用媒體散布煽動言論，嚴重衝擊「一國兩制」底線。吳秋北形容其罪行「證據確鑿、性質惡劣」，依法定罪量刑完全符合法律正義，終於還社會一個公道。