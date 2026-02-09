墜馬身亡 賀嬌龍被追授新疆「優秀共產黨員」稱號

據新疆日報客戶端2月9日消息，中共新疆維吾爾自治區委員會1月31日通報，追授墜馬死亡的新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍「新疆維吾爾自治區優秀共產黨員」稱號。

賀嬌龍上個月11日在博樂市開展農產品電商銷售活動前期拍攝時意外墜馬，經全力搶救無效，於1月14日不幸離世，年僅46歲。

報導稱，為了破解昭蘇文旅和農業發展質優效不優的問題，賀嬌龍主動請纓註冊抖音帳號，竭盡心力推動網絡流量變為宣傳能量、成為民生增量，常常一天工作十幾個小時，多次拍宣傳片受傷仍初心不改，一年多時間就使昭蘇遊客接待量、旅遊綜合收入分別增長30%、25%，極大助力「天馬故鄉、大美伊犁」馳名全國。

賀嬌龍到自治區農產品品牌建設與產銷服務中心工作後，同事們形容她像上緊了發條的「拚命三郎」，帶着助農團隊馬不停蹄地奔忙在天山南北的田間地頭、景區廠房，將「新疆是個好地方」「品味新疆好產品」名片推廣至全國，直至生命的最後時刻還在為之拚搏。

在賀嬌龍的努力下，新疆239個農業區域公用品牌化零為整，形成十大產品矩陣，影響力指數位列中國區域農業形象品牌第三位，人民幣累計帶動農產品銷售超過500億元人民幣。

報導盛讚賀嬌龍不謀私利、一心為公的模範。堅守共產黨人本色，牢記公職人員身分，秉持流量為民追求，堅持每一場直播都是公益性質，開展助農直播500餘場，帶動了農牧民增收，通過幫助涉農企業電商改革推動解決2萬餘人就業問題；牽頭成立公益站，將愛心人士捐贈和平台獎勵、被動收益等收入集中管理，專門用於支援災區建設、幫扶困難群眾、改善鄉村基礎設施，累計開展慈善活動55次、聯合愛心人士捐款捐物人民幣1,110.6萬元。

新疆日報指出，賀嬌龍把一生獻給了興邊富民事業、獻給了家鄉人民，以實際行動詮釋了「出於公心、向著民心」的錚錚諾言，事跡感人至深、精神催人奮進。為表彰先進、弘揚正氣，激勵全區廣大黨員幹部在鑄牢中華民族共同體意識、建設社會主義現代化新疆新征程中鼓足幹勁、乘勢而進，自治區黨委決定，追授賀嬌龍同志「新疆維吾爾自治區優秀共產黨員」稱號。