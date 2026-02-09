快訊

黎智英遭判重刑 陸委會痛批：假國安之名行政治迫害之實

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對黎智英遭重判20年監禁，陸委會除嚴厲譴責中共及香港特區政府，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。（路透）

針對壹傳媒創辦人黎智英香港國安法定罪，今日遭重判20年監禁，大陸委員會發布新聞稿再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，要求中共及港府停止政治迫害，並立刻釋放黎智英。陸委會也籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

陸委會表示，黎智英遭香港國安法重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。新聞稿稱，本案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。

陸委會指出，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。

陸委會同時提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

國安法 香港 黎智英
相關新聞

港工聯會發表聲明：堅定支持司法機構對黎智英案量刑判決

香港高等法院今日上午正式就黎智英違反國安法一案作出量刑判決。親北京的香港工聯會隨即發表聲明，表態堅定支持香港特區司法機關...

墜馬身亡 賀嬌龍被追授新疆「優秀共產黨員」稱號

據新疆日報客戶端2月9日消息，中共新疆維吾爾自治區委員會1月31日通報，追授墜馬死亡的新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍「新疆維吾爾...

黎智英被判20年「實際是死刑」！香港法院：不因健康狀況予以減刑

香港媒體大亨黎智英1月遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑，且表明不傾向因其健...

黎智英案 香港蘋果日報6高層遭判6年9個月至10年重刑

香港壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案，黎智英及其他八名被告，今日上午10時在西九龍裁判法院宣判。其中，黎智英因兩項串謀勾結...

川普找習近平溝通也沒用 黎智英國安案判20年有期徒刑

壹傳媒創辦人黎智英遭裁定一項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及/或複製煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國或者境外勢力...

解放軍報籲全軍 一切行動聽從中共中央和習近平指揮

中共中央軍委機關報《解放軍報》9日刊登大陸國防大學政治學院政治機關工作系主任任龍的署名文章稱，解放軍作為執行中共政治任務...

