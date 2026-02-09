黎智英案 香港蘋果日報6高層遭判6年9個月至10年重刑

香港壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案，黎智英及其他八名被告，今日上午10時在西九龍裁判法院宣判。其中，黎智英因兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪被判20年徒刑，其餘八人也遭判6年3個月至10年重刑。

據香港文匯網報導，其餘八人刑期分別為：

反送中運動組織「重光團隊」成員陳梓華監禁6年3個月；

反送中運動組織「重光團隊」成員李宇軒監禁7年3個月；

香港《蘋果日報》前社長張劍虹監禁6年9個月；

香港《蘋果日報》前副社長陳沛敏監禁7年；

香港《蘋果日報》前社論主筆楊清奇監禁7年3個月；

香港《蘋果日報》前總編輯羅偉光監禁10年；

香港《蘋果日報》前執行總編輯林文宗監禁10年；

香港《蘋果日報》英文版前執行總編輯及前社論主筆馮偉光監禁10年。

對於這項判決結果，香港明報報導，判刑後，黎智英妻子在法庭外跟親友相擁，一度拿出紙巾拭淚，另有到庭旁聽人士在庭外相擁而泣。