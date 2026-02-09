聽新聞
川普找習近平溝通也沒用 黎智英國安案判20年有期徒刑
壹傳媒創辦人黎智英遭裁定一項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及/或複製煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪全部罪成，今早上10時在西九龍裁判法院判刑。據央視新聞報導，香港特區高等法院判處黎智英20年有期徒刑。
根據香港國安法，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪分兩級刑罰，界定為「罪行重大」的，最高判處終身監禁。黎智英案是香港首宗勾結境外勢力案，受全球廣泛關注。
針對黎智英案，法新社去年12月中曾報導，美國總統川普告訴記者，「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英」，但他沒有具體說明何時向習近平提出這項請求。
川普說：「他年紀大了，身體也不好。所以我提出這項請求，我們拭目以待。」川普多次承諾將為黎智英獲釋進行遊說；有官員透露，川普今年10月在韓國會晤習近平時，曾直接呼籲釋放黎智英。
