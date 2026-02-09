快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

聽新聞
0:00 / 0:00

川普找習近平溝通也沒用 黎智英國安案判20年有期徒刑

聯合報／ 大陸中心／即時報導
黎智英國安案，香港特區高等法院上午判處黎智英20年有期徒刑。美聯社
黎智英國安案，香港特區高等法院上午判處黎智英20年有期徒刑。美聯社

壹傳媒創辦人黎智英遭裁定一項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及/或複製煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪全部罪成，今早上10時在西九龍裁判法院判刑。據央視新聞報導，香港特區高等法院判處黎智英20年有期徒刑。

根據香港國安法，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪分兩級刑罰，界定為「罪行重大」的，最高判處終身監禁。黎智英案是香港首宗勾結境外勢力案，受全球廣泛關注。

針對黎智英案，法新社去年12月中曾報導，美國總統川普告訴記者，「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英」，但他沒有具體說明何時向習近平提出這項請求。

川普說：「他年紀大了，身體也不好。所以我提出這項請求，我們拭目以待。」川普多次承諾將為黎智英獲釋進行遊說；有官員透露，川普今年10月在韓國會晤習近平時，曾直接呼籲釋放黎智英。

法新社報導，川普告訴記者，「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英」，但他沒有具體說明何時向習近平提出這項請求。

川普還說：「他年紀大了，身體也不好。所以我提出這項請求，我們拭目以待。」

川普多次承諾將為黎智英獲釋進行遊說；有官員透露，川普今年10月在韓國會晤習近平時，曾直接呼籲釋放黎智英。

黎智英 川普 習近平
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「裸體加屍體」當賣點？蘋果日報當年5元上市改變台灣報業生態

黎智英國安案將宣判 外交官：營救談判可望啟動

川普：川習通話聚焦經濟 習近平年底訪白宮

黎智英等9人國安案 預定10時判刑

相關新聞

川普找習近平溝通也沒用 黎智英國安案判20年有期徒刑

壹傳媒創辦人黎智英遭裁定一項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及/或複製煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國或者境外勢力...

解放軍報籲全軍 一切行動聽從中共中央和習近平指揮

中共中央軍委機關報《解放軍報》9日刊登大陸國防大學政治學院政治機關工作系主任任龍的署名文章稱，解放軍作為執行中共政治任務...

黎智英等9人國安案 預定10時判刑

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司早前被判觸犯國安法罪名成立，高等法院預定今天稍後判刑…

黎智英國安案將宣判 外交官：營救談判可望啟動

香港傳媒大亨黎智英今天將在香港最受矚目的國安法案件中被判刑。西方外交官表示，等待判決出爐後，營救黎智英的談判可望正式啟動...

從蘋果日報到眾新聞 香港媒體生態急速萎縮

香港曾有一段新聞媒體百花齊放、自由奔放的時代，親民主小報「蘋果日報」和其敢言的創辦人黎智英，是蓬勃媒體生態的核心人物。然...

反制巴拿馬 港專家：可沒收在陸財產

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營二個港口的合約，預計中方將採取反制措施。香港專家認...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。