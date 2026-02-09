解放軍報籲全軍 一切行動聽從中共中央和習近平指揮

中共中央軍委機關報《解放軍報》9日刊登大陸國防大學政治學院政治機關工作系主任任龍的署名文章稱，解放軍作為執行中共政治任務的武裝集團，「講政治」始終是第一位要求。文章強調，解放軍最高政治紀律和政治規矩，「是堅定不移捍衛黨對軍隊絕對領導，堅決維護和落實軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」。

任龍在9日《解放軍報》六版「長城瞭望」發表題為「政治上強是最根本的強」的文章，一開頭便引述中共中央軍委主席習近平強調，「政治性是軍隊的本質屬性」「抓軍隊建設首先要從政治上看」。任龍強調，這要求解放軍全軍必須守住政治關，時刻繃緊旗幟鮮明講政治這根弦。

文章稱，「政治是否過硬，關乎黨的前途命運，關乎事業興衰成敗」。任龍指出，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，中國共產黨面臨的「四大考驗」（長期執政考驗‌、改革開放考驗‌、市場經濟考驗‌、外部環境考驗‌）「四種危險」（精神懈怠危險‌、能力不足危險‌、脫離群眾危險‌、消極腐敗危險‌）長期存在，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜。

任龍表示，今年是「十五五」開局之年，是實現解放軍建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年，腐敗存量尚未徹底清除，迫切需要通過政治整訓有力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，迫切需要以政治上強這個最根本的強引領打贏攻堅之戰。

任龍指出，倘若政治能力出現短板，其他方面的能力再強，也是靠不住的。政治上強，強在始終嚴守政治紀律。「軍隊守紀律首要的是遵守政治紀律，守規矩首要的是遵守政治規矩。我軍最高的政治紀律和政治規矩，是堅定不移捍衛黨對軍隊絕對領導，堅決維護和落實軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。」

文章強調，廣大官兵特別是領導幹部要切實維護政治紀律和政治規矩的嚴肅性權威性，「旗幟鮮明地同一切不講政治的人和事作堅決鬥爭，確保黨對人民軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽黨指揮」。