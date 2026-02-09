快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

聽新聞
0:00 / 0:00

反制巴拿馬 港專家：可沒收在陸財產

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營二個港口的合約，預計中方將採取反制措施。香港專家認為，中方必須採取嚴肅的反制措施，甚至要讓背後的美國付出代價。

香港商經局七日發文證實，港府商務及經濟發展局長丘應樺再次召見巴拿馬總領事，就巴拿馬最高法院裁定，巴拿馬政府與香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（ＰＰＣ）續約經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，表達對裁決的強烈不滿和反對，並批評此舉將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害。

大陸觀察者網報導，香港城市大學法律學院教授、中國與比較法研究中心主任王江雨表示，從道德層面去譴責巴拿馬，指責其裁決不合憲、違背司法獨立顯然不夠，關鍵在於中方是否擁有明確、有力且有效的反制報復手段。

王江雨強調，巴拿馬港口事件已成為明確的負面先例，後續針對中資海外利益的類似事件很可能會接連發生，因此中方必須採取嚴肅的反制措施。並稱，中方反制措施可能採取暫停對巴拿馬的相關投資、調整航行路線等，但實施起來並不容易，因巴拿馬運河是全球最重要的國際交通要道之一，船隻航行調整勢必牽扯甚廣。

王江雨分析，大陸可為長江和記的國際仲裁提供全面的法律和政治支持，長和本身也有足夠的財力和能力去支撐這起仲裁。至於仲裁結果出來後的執行上，王江雨說，「如果巴拿馬在中國有相關財產，中方可考慮予以沒收；若其在中國沒有財產，是不是也可通過外交手段追溯其在其他國家的財產」。他還說，應對巴拿馬港口這類事件，重點仍需聚焦於美國本身；中方必須讓美國清楚，其針對中國的任何舉動，都必將付出相應代價。

港媒南華早報援引分析指，巴拿馬案或將成為檢驗中國如何應對其在拉美地區利益與影響力遭遇挑戰的關鍵「測試案例」；如何在四月美國總統川普訪問北京前妥善處理，成為中方一大挑戰。

巴拿馬 港口營運 香港
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

港媒：中國廚師標榜到香港上門做年菜 涉及打黑工

民眾倡肺結節補助LDCT 專家指健保已有配套

家中硬幣發黑怎麼辦？內行曝「居家神物」秒救回 專家示警：遵循3原則

經典賽／WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

相關新聞

王滬寧國共論壇定調「統一」？蕭旭岑斥：每個字都是編造

自由時報報導指出，來自北京的消息透露，「鄭習會」預定於3月中舉行，且中共中央政治局常委王滬寧於接見國民黨副主席蕭旭岑的閉...

巴拿馬港口裁決 陸學者籲反制：巴拿馬在中國若有相關財產可考慮沒收

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營2個港口的合約，預計中方將採取反制措施。大陸學者認...

反制巴拿馬 港專家：可沒收在陸財產

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營二個港口的合約，預計中方將採取反制措施。香港專家認...

叫陣美菲 共軍連5天展開南海巡航

菲律賓和美國上個月在有主權爭議的黃岩島（民主礁）附近舉行聯合演練後，共軍七日批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，並通報，南部...

黎智英國安案 今宣判

壹傳媒創辦人黎智英國安案將於今日上午十時宣判。據港版國安法，其涉罪行最高可判終身監禁。據悉，黎與親友均未呈交任何求情信。

自民黨可望大勝 中國學者：日本將強化抗中姿態

針對日本首相高市早苗領導的自民黨可望在眾議員選舉取得大勝，中國學者認為，日本未來將謀求進一步綁定美國、拉攏盟友，強化與中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。