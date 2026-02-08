張又俠案後 解放軍報評前湖北省委書記案強調反腐

解放軍報日前針對中共中央軍委副主席張又俠被查落馬發表多篇評論，今天針對涉貪被開除黨籍、公職的前中共湖北省委書記蔣超良發表評論文章說，黨員幹部什麼時候都應清廉自守、乾淨幹事，「不喝迷魂湯」，避免遭到別有用心的人「圍獵」。

解放軍報這篇以「為官莫喝『迷魂湯』」為題的文章說，商人李遠光長時間對蔣超良家族「有求必應、無微不至」，卻從不提任何請託，讓蔣超良覺得虧欠，主動問他「李遠光，你有什麼事要辦嗎？」。

文章說，蔣超良就是在喝下李遠光這樣的「圍獵者」送上的迷魂湯後「丟了魂、違了紀、破了法」，最後成為腐敗分子。雖然李遠光的圍獵固然可恨，但蔣超良喝下的迷魂湯更可怕。

這篇文章強調，領導幹部一旦丟了初心，丟失理想，在「溫水煮青蛙」中自得其樂，就會甘願被圍獵，最終喪失黨性原則，成為利益集團的代言人。

文章認為，蔣超良案的啟示是，防止被「圍獵」，就要有一顆警惕之心、敬畏之心，遠離各種各樣的誘惑。而共產黨人「具有先進性、純潔性」，更應該在清廉從政、廉潔自律方面「走在時代前列，形成示範效應」。

這篇文章認為，一些黨員幹部出問題，說到底就是信仰喪失、精神迷失。因此，黨員幹部應自覺接受理想信念教育，「常修常煉、常悟常進」，而且應守住紀法規矩的底線，才能「穩得住心神、管得住行為、守得住清白」。