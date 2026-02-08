中共宣示整治學會協會腐敗 製藥協會要員落馬成首案
中國多如牛毛的「學會」、「協會」多年來暗藏貪腐弊端，今年被中共中紀委列為反腐「重點領域」。中國媒體報導，中國製藥裝備行業協會副秘書長遆倩鶴6日被查落馬，即是學會、協會被納入反腐重點領域後的全國第一案。
綜合北京日報等中國媒體報導，中共海南省委紀委6日宣布，中國製藥裝備行業協會副秘書長遆倩鶴涉嫌嚴重違法，目前正接受中共中紀委、中國國家監委駐中央社會工作部紀檢監察組及海南省儋州市監委調查。
報導指出，遆倩鶴的被查，是中紀委、國家監委將學會協會納入查處「重點領域」腐敗後的全國第一案，彰顯未來紀檢監察機關嚴肅查處學會、協會領域腐敗的強烈訊號。
據官網資訊，「中國製藥裝備行業協會」是非營利行業性社會團體，成立於1991年，截至2025年12月共有會員單位592家，主要工作包括制定行業發展規劃、制訂和修訂制藥裝備國家標準、行業標準等。
北京廉政法治協同創新基地主任、中國廉政學會副會長彭新林表示，學會、協會「長期處於監管模糊地帶」，其腐敗具有隱蔽性和複雜性，往往成為政商「旋轉門」和利益輸送的灰色地帶。
彭新林說，將學會、協會列為反腐「重點領域」，代表中國反腐敗鬥爭正在向「權力運行更隱蔽、利益勾兌更專業、社會影響更深遠」的關鍵地帶，系統縱深推進。
根據1月14日發布的中共20屆中紀委五次全會公報，2026年紀檢監察工作將深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招投標等「重點領域」腐敗，以有力遏制腐敗「易發、多發」現象。
