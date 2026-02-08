花錢買職位官會一體 學會協會成中國反腐新重點

中共中紀委今年將「學會協會」納入反貪腐重點整治對象。專家指出，中國的協會學會經常受政府部門委託，在資質管理、行業准入方面擁有權力，貪腐方式包括遊說會員花錢買職位、對企業收費設卡、退休官員任職「官會一體」等。

中國新聞週刊8日報導，2026年1月，中共20屆中紀委五次全會在北京舉行。全會公報指出：「繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗」。對比去年中共20屆中紀委四次全會公報，學會協會成為重點整治腐敗的新增領域。

報導引述在西南某省分從事機械行業的企業主周建平指出，他在2021年加入了該省一個施工行業協會，身分只是普通會員，每年會費人民幣600元（約新台幣2700元）。在隨後的4年裡，他頻繁遇到以職務晉升為名的高額收費遊說，「協會一直叫我交1萬9800元當副會長，甚至讓我交4萬多元當常務副會長」。

該情況並非個案，近日還有其他媒體報導，有律師向地方司法局副局長行賄60萬元，謀取律師協會會長職務；寧夏餐飲飯店協會一度出現89名副會長的非常規現象。

上海交通大學特聘教授、第三部門研究中心主任徐家良表示，學會協會不是行政機關，但政府部門會將一些事項授權或委託給學會協會，使這些社會組織在資質管理、行業准入等方面擁有準行政權力。學會協會的腐敗，正是利用這種準行政權力謀利。

學會協會的腐敗方式多種多樣，一類是部分協會對企業「設卡」，將審核變成收費項目。如成都官方要求企業在辦理電動自行車註冊登記時，需向相關協會備案，而相關協會向企業收取每輛車120元的費用，卻不提供收費憑證。

另一類是退休官員進入行業協會任職，憑藉原有行政資源和人脈關係影響決策，將協會打造為隱性利益的輸送管道。中國政法大學刑法學博士李智偉研究發現，「官會一體」現象普遍存在。

他爬取中央紀委國家監委網站2017至2022年被查官員通報，發現40名官員兼任學會或協會職務。涉事協會多集中在資源富集、行政審批密集、專業性強的領域，如檢驗檢測與科學技術。

還有一類腐敗方式是，一些行業協會人員憑藉與政府部門長期形成的人脈和行政依附，在企業與政府之間牽線搭橋，扮演掮客。

徐家良建議應加快推進社會組織領域立法，明確行業協會的法律屬性、職能邊界、權利義務和法律責任。據他了解，民政部準備就行業協會商會立法向國務院提交計畫。

李智偉則建議，應建立更明確的懲戒機制，對失信或違法的協會負責人實施行業准入限制。同時，對於損害行業利益和社會公共利益的行為，應該允許檢察機關或符合條件的組織提起行政公益訴訟，強化外部約束。