中央社／ 台北8日電
西藏精神領袖達賴喇嘛。美聯社
西藏精神領袖達賴喇嘛。美聯社

達賴喇嘛辦公室今天發表聲明，指近日部分媒體與社交媒體試圖將達賴喇嘛尊者，與美國性犯罪富豪艾普斯坦作聯繫。經明確確認，達賴喇嘛尊者從未與艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與艾普斯坦進行任何形式的會面、聯繫或往來。

達賴喇嘛辦公室今天以「達賴喇嘛尊者與『艾普斯坦檔案』無任何關聯」為題發表聲明，提到上述內容。

聲明表示，近日部分大眾媒體與社群平台（社交媒體）發表有關「艾普斯坦檔案」之報導，並試圖將達賴喇嘛尊者與傑弗瑞‧艾普斯坦（Jeffrey Epstein）「聯繫起來」。

這項聲明強調，達賴喇嘛辦公室在此明確確認，達賴喇嘛尊者從未與傑弗瑞‧艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與其進行任何形式之會面、聯繫或往來，特此澄清，以正視聽。

中國西藏網5日晚間發表文章，聲稱引述印度「金融快報」2日報導及白俄羅斯媒體「Nexta TV」在社交平台X的貼文，指達賴喇嘛曾於2012年與艾普斯坦會面，且在美國司法部新公布的艾普斯坦電子郵件中，達賴喇嘛的名字被提到169次。

中國西藏網還宣稱，2025年8月29日，美國「反擊」網站（COUNTERPUNCH）曾發表題為「達賴喇嘛為何會出現在艾普斯坦的家中？」文章，指一名記者宣稱在艾普斯坦位在曼哈頓別墅舉行的聚會上「見到了達賴喇嘛」。這篇文章隨後即在中文網路上流傳。但不少人質疑，上述內容消息來源可疑，有可能是中國方面針對轉世議題對達賴喇嘛發起的攻擊。

達賴喇嘛 艾普斯坦 美國
巴拿馬港口裁決 陸學者籲反制：巴拿馬在中國若有相關財產可考慮沒收

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營2個港口的合約，預計中方將採取反制措施。大陸學者認...

達賴喇嘛辦公室：尊者從未與艾普斯坦會面及任何往來

達賴喇嘛辦公室今天發表聲明，指近日部分媒體與社交媒體試圖將達賴喇嘛尊者，與美國性犯罪富豪艾普斯坦作聯繫。經明確確認，達賴...

中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

日本眾議院選舉今天投開票。有中國媒體發表評論表示，此次選舉的看點已不再是高市早苗率領的執政聯盟會不會贏，而是贏多少；一旦...

美指控中國祕密核試 評論：炒作「核威脅論」想拉中下水

美國6日公開指責中國曾在2020年進行祕密核試驗，由於時值美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」到期，被視為美國...

批菲美在黃岩島附近聯合演練 共軍連5天海空巡航南海

大陸軍方7日發聲明批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織雙邊空中巡航，並通報南部戰區上周一連5天，在南海展開海空巡航。此前...

兩岸觀策／全球調整對中關係 九二共識重回台灣論辯

美國總統川普近來在國際上掀起驚濤駭浪後，全球多國行為者做出的戰略調整許多都與北京相關，最具標誌性的是芬蘭總理與西班牙國王時隔近20年對大陸正式訪問、英國首相8年來首度登陸、及國民黨暌違9年餘重啟國共智庫交流。這些調整在不少國家內部都引起辯論，而身處台灣，「九二共識」也重回輿論場的焦點。

