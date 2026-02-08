中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

快訊

中央社／ 台北8日電
日本首相高市早苗。圖／美聯社
日本眾議院選舉今天投開票。有中國媒體發表評論表示，此次選舉的看點已不再是高市早苗率領的執政聯盟會不會贏，而是贏多少；一旦執政聯盟的席次超過壓倒性的2/3，加上美國扶持日本抗中，再沒有任何力量阻止日本修憲

深圳衛視旗下「直新聞」特約評論員劉和平7日發文表示，當前日本國內幾乎所有的民調都顯示，此次日本眾議院選舉的看點，已不再是高市早苗率領的執政聯盟會不會贏，而是贏多少。

劉和平表示，一旦執政聯盟的席次超過2/3，高市早苗既可以徹底擺脫在野黨的制衡，同時在修憲上也可以擺脫國會的障礙。

對於在日本眾議院選舉前，美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺高市早苗，並提到兩人3月19日將在白宮會晤。劉和平表示，川普此舉是想把介入台海局勢及在亞太地區單挑中國的重任，交給長期以來的「副班長」日本，讓日本這個「副班長」轉正，然後美國可以撤走。

對於美國扶持日本來對付中國，會對日本政局及東亞局勢帶來什麼影響。劉和平表示，二戰結束以來，日本右翼勢力重新恢復一個強大的日本，或讓日本實現所謂「國家正常化」的夢想遲遲無法實現，這源於日本受到「和平憲法」的壓制。而日本修憲所面臨的障礙，一是來自於日本國內的民意，二是來自於日本國會的制衡，第三是來自於美國的強力壓制。

劉和平表示，由於川普有意在全球範圍進行戰略收縮，準備扶持日本取代美國在東亞與中國「對著幹」，當前來自美國的因素已經不再是日本修憲的障礙，而是機會。

假如在此次眾議院大選中執政聯盟獲得2/3以上的絕對多數席位，意味著壓在日本右翼頭上的「三座大山」都不復存在，從此再也沒有任何力量能夠阻止日本修憲。

劉和平表示，至於周邊國家如中國、俄羅斯、北韓與南韓的反對意見，不僅難以對日本的修憲起到相應的阻止作用，反而會被日本極右翼勢力利用，成為修憲的助力。

日本 修憲 美國
