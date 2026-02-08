巴拿馬港口裁決 陸學者籲反制：巴拿馬在中國若有相關財產可考慮沒收

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營2個港口的合約，預計中方將採取反制措施。大陸學者認為，中方必須採取嚴肅的反制措施，甚至要讓背後的美國付出代價。

香港商經局7日在社媒臉書發文透露，香港特區商務及經濟發展局局長丘應樺再次召見巴拿馬總領事，就巴拿馬最高法院裁定，巴拿馬政府與香港長江和記實業旗下的巴拿馬港口公司（PPC）續約經營的2個巴拿馬港口違憲一事，表達對裁決的強烈不滿和反對，並批此舉將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害。

觀察者網6日報導，香港城市大學法律學院法學教授、中國與比較法研究中心主任王江雨表示，從道德層面去譴責巴拿馬，指責其裁決不合憲、違背司法獨立顯然還不夠，核心關鍵在於中方是否擁有明確、有力且有效的反制報復手段。

王江雨強調，巴拿馬港口事件已成為明確的負面先例，後續針對中資海外利益的類似事件大概率會接連發生，因此中方必須採取嚴肅的反制措施。

王江雨指出，中方反制措施可能採取暫停對巴拿馬的相關投資、調整航行路線等方式，但實施起來並不容易，因巴拿馬運河是全球最重要的國際交通要道之一，船隻航行調整勢必牽扯甚廣。

王江雨分析，中國大陸可以為長江和記的國際仲裁提供全面的法律和政治支持，長和本身也有足夠的財力和能力去支撐這樣的仲裁，至於仲裁結果出來之後的執行上，王江雨說，「如果巴拿馬在中國有相關財產，中方可考慮予以沒收；若其在中國沒有財產，是不是也可通過外交手段追溯其在其他國家的財產。」他稱，應對巴拿馬港口這類事件，重點仍需聚焦於美國本身。

「本質上就是要一報還一報，在美國感到痛的地方，去收拾他。」王江雨表示，中方必須讓美國清楚，其針對中國的任何舉動，都必將付出相應代價。

相較於中方對巴拿馬運河判決反彈，美國則對巴拿馬最高法院這項「具有里程碑意義的裁決」表示歡迎，美國國務卿魯比歐表示，美國對這項裁決感到「鼓舞」。

港媒南華早報此前援引多名分析人士觀點指出，巴拿馬一案或將成為檢驗中國如何應對其在拉美地區利益與影響力遭遇挑戰的關鍵「測試案例」（test case），也是中國維護其在拉美關鍵基礎設施准入能力的試驗場。如何在4月川普訪中行程前妥善處理此事，成為中方面臨的一大挑戰。