批菲美在黃岩島附近聯合演練 共軍連5天海空巡航南海

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸軍方7日發聲明批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，並指共軍南部戰區上周一連5天在南海展開海空巡航。圖為南部戰區空軍此前在黃岩島空域「例行巡航」。（圖／取自玉淵譚天）
大陸軍方7日發聲明批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，並指共軍南部戰區上周一連5天在南海展開海空巡航。圖為南部戰區空軍此前在黃岩島空域「例行巡航」。（圖／取自玉淵譚天）

大陸軍方7日發聲明批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織雙邊空中巡航，並通報南部戰區上周一連5天，在南海展開海空巡航。此前，菲律賓才宣布和美國才在民主礁（陸稱黃岩島）附近舉行聯合演練。

共軍南部戰區公眾號7日指，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，上個星期一至星期五（2日至6日），南部戰區組織海空力量在南中國海海域進行例行巡航。翟士臣批評，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織雙邊空中巡航，破壞地區和平穩定。

菲律賓軍方1月27日稱，該國武裝部隊與美國印太司令部，1月25日至26日在斯卡伯勒淺灘周邊部署空中和海上力量，舉行聯合演練；共軍南部戰區隨後作出反制，1月31日組織海空兵力，在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。菲律賓海軍高階官員證實，演習區曾發現中共海軍護衛艦蹤跡，但並沒有影響菲美雙方的訓練活動。

共軍南部戰區稱，1月以來戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，「堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑。」

菲律賓 黃岩島 南海
相關新聞

大陸軍方7日發聲明批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織雙邊空中巡航，並通報南部戰區上周一連5天，在南海展開海空巡航。此前...

兩岸觀策／全球調整對中關係 九二共識重回台灣論辯

美國總統川普近來在國際上掀起驚濤駭浪後，全球多國行為者做出的戰略調整許多都與北京相關，最具標誌性的是芬蘭總理與西班牙國王時隔近20年對大陸正式訪問、英國首相8年來首度登陸、及國民黨暌違9年餘重啟國共智庫交流。這些調整在不少國家內部都引起辯論，而身處台灣，「九二共識」也重回輿論場的焦點。

態度放軟 日媒：陸已准多款稀土輸日

日本首相高市早苗去年十一月初發表涉台言論後，東京與北京關係緊張，迄今已滿三個月，不只日本水產品出口中國大陸受阻，大陸早前...

擁護中央 央視：解放軍老將團結習核心

據央視新聞昨日報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出六日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平出席觀看演出...

習近平出席新春文藝演出 共軍駐京部隊老幹部：堅決貫徹軍委主席負責制

據央視新聞報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平觀看演出。報導稱...

黎智英國安案9日宣判 外媒分析：北京不會讓步

香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉國安案9日將宣判。有分析指出，個別西方國家屆時勢必譴責香港的人權狀況，但北京不會讓步

