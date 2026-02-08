批菲美在黃岩島附近聯合演練 共軍連5天海空巡航南海

大陸軍方7日發聲明批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織雙邊空中巡航，並通報南部戰區上周一連5天，在南海展開海空巡航。此前，菲律賓才宣布和美國才在民主礁（陸稱黃岩島）附近舉行聯合演練。

共軍南部戰區公眾號7日指，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，上個星期一至星期五（2日至6日），南部戰區組織海空力量在南中國海海域進行例行巡航。翟士臣批評，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織雙邊空中巡航，破壞地區和平穩定。

菲律賓軍方1月27日稱，該國武裝部隊與美國印太司令部，1月25日至26日在斯卡伯勒淺灘周邊部署空中和海上力量，舉行聯合演練；共軍南部戰區隨後作出反制，1月31日組織海空兵力，在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。菲律賓海軍高階官員證實，演習區曾發現中共海軍護衛艦蹤跡，但並沒有影響菲美雙方的訓練活動。

共軍南部戰區稱，1月以來戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，「堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑。」