快訊

偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

聽新聞
0:00 / 0:00

擁護中央 央視：解放軍老將團結習核心

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
在外界高度關注當前中共政治與軍隊情勢之際，中央軍委前副主席曹剛川、范長龍等多名共軍老將陪同習近平（前排左四）出席六日觀看文藝演出。圖／取自央視新聞
在外界高度關注當前中共政治與軍隊情勢之際，中央軍委前副主席曹剛川、范長龍等多名共軍老將陪同習近平（前排左四）出席六日觀看文藝演出。圖／取自央視新聞

央視新聞昨日報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出六日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平出席觀看演出。報導稱，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，貫徹軍委主席負責制。從新聞畫面來看，出席的有解放軍前中央軍委副主席曹剛川、范長龍等共軍老將。

在中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立於上個月廿四日傳出遭立案審查調查後，關於中國當前政軍情勢網上充斥著各種消息，這也讓習近平六日出席這項文藝演出格外值得關注。

昨晚央視新聞聯播第一則報導就是習近平出席中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，從新聞畫面來看，出席者還包括前中央軍委委員陳炳德、李繼耐等人。大陸國防部長董軍也出現在畫面中。

報導稱，「下午四時許，習近平來到老同志中間，全場響起熱烈掌聲。習近平同大家親切交流、互致問候，關切詢問他們的身體和生活情況，共同回顧過去一年黨、國家和軍隊事業走過的不平凡歷程、取得的重大成就。」

央視新聞指，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制，弘揚光榮傳統、永葆政治本色，堅定信念、勇毅前行，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化作貢獻」。

所謂「兩個確立」是指：確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」是指：堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護以習近平為核心的中共中央權威和集中統一領導。

不過前述報導內容與去年習近平出席同一場活動的報導幾無二致，不僅格式基本相同，全篇報導的字數也都在一千零四十字左右。最大差異在於，去年的報導提及「張又俠、何衛東、劉振立、張升民一同觀看」，今年的報導則為「張升民一同觀看」。

央視 習近平 張又俠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北京衛戍區司令員補缺 學者：武警接任很罕見

習近平出席新春文藝演出 共軍駐京部隊老幹部：堅決貫徹軍委主席負責制

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

習近平先後通話美俄元首 環時：彰顯中國推動大國協調

相關新聞

習近平出席新春文藝演出 共軍駐京部隊老幹部：堅決貫徹軍委主席負責制

據央視新聞報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平觀看演出。報導稱...

態度放軟 日媒：陸已准多款稀土輸日

日本首相高市早苗去年十一月初發表涉台言論後，東京與北京關係緊張，迄今已滿三個月，不只日本水產品出口中國大陸受阻，大陸早前...

連買15個月 人行上月加速購金

國際金價近期大漲，上個月一度突破每盎司五千五百美元，然大陸央行無懼高價，一月仍持續增持黃金，且增持數量大於前幾個月。數據...

美加緊張 加擬與陸合資製造電動車

美加關係緊張，加拿大近期戰略調整備受關注，加拿大工業部長趙美蘭宣布，該國政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。

擁護中央 央視：解放軍老將團結習核心

據央視新聞昨日報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出六日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平出席觀看演出...

黎智英國安案9日宣判 外媒分析：北京不會讓步

香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉國安案9日將宣判。有分析指出，個別西方國家屆時勢必譴責香港的人權狀況，但北京不會讓步

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。