快訊

偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

聽新聞
0:00 / 0:00

連買15個月 人行上月加速購金

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

國際金價近期大漲，上個月一度突破每盎司五千五百美元，然大陸央行無懼高價，一月仍持續增持黃金，且增持數量大於前幾個月。數據顯示大陸央行持有的黃金占官方總儲備資產的比率升至百分之九點六三，逼近百分之十。

據大陸國家外匯管理局官網昨日發布的統計，今年一月底大陸的黃金儲備為七四一九萬盎司（二三○七點五七公噸），為連續第十五個月增持黃金，月內共增持四萬盎司。大陸黃金儲備目前價值三六九五點八二億美元，而整體官方儲備為三兆八三六二點八一億美元。以此換算，大陸黃金儲備占官方總儲備的比率，已攀升至多年來新高，達百分之九點六三，逼近百分之十。

在大陸官方總儲備資產中，外匯儲備截至一月底為三兆三九九一億美元，單月大增四百一十二億美元，創二○一五年十二月以來新高。大陸國家外匯局表示，今年美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

據中國黃金報先前披露的統計，歷史上大陸黃金儲備佔總儲備比率曾於一九七三年攀升至百分之九十一，其後不斷下降，二○○八年連百分之一都不到，此後才緩慢回升。

二十一世紀經濟報導昨引述大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟解讀稱，這體現了在外儲結構中提升「非信用資產」比重的明確取向，也反映出在全球貨幣體系調整加速的背景下，大陸官方更重視儲備資產的安全性與長期穩定性。他認為大陸央行推進國際儲備多元化、持續增持黃金的戰略方向不會改變。

稍早中國黃金協會三日已在北京召開「黃金行業『十五五』發展規劃（討論稿）」專家研討會，稱「十五五」時期，要持續推進新一輪找礦突破戰略行動，高度重視低品位、難處理、共伴生資源的綜合利用，切實提高「資源自給率」和綜合利用水平。

中國人行 外匯 黃金 金價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬 同行揪一點喊誇張

使用「神箭」長征二號F 大陸神秘航太飛行器第4次發射

大陸央行黃金儲備「十五連增」！1月增持4萬盎司 增持節奏略有加快

不怕美國關稅威脅！加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

相關新聞

習近平出席新春文藝演出 共軍駐京部隊老幹部：堅決貫徹軍委主席負責制

據央視新聞報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平觀看演出。報導稱...

態度放軟 日媒：陸已准多款稀土輸日

日本首相高市早苗去年十一月初發表涉台言論後，東京與北京關係緊張，迄今已滿三個月，不只日本水產品出口中國大陸受阻，大陸早前...

連買15個月 人行上月加速購金

國際金價近期大漲，上個月一度突破每盎司五千五百美元，然大陸央行無懼高價，一月仍持續增持黃金，且增持數量大於前幾個月。數據...

美加緊張 加擬與陸合資製造電動車

美加關係緊張，加拿大近期戰略調整備受關注，加拿大工業部長趙美蘭宣布，該國政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。

擁護中央 央視：解放軍老將團結習核心

據央視新聞昨日報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出六日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平出席觀看演出...

黎智英國安案9日宣判 外媒分析：北京不會讓步

香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉國安案9日將宣判。有分析指出，個別西方國家屆時勢必譴責香港的人權狀況，但北京不會讓步

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。