偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

美加緊張 加擬與陸合資製造電動車

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美加關係緊張，加拿大近期戰略調整備受關注，加拿大工業部長趙美蘭宣布，該國政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。

趙美蘭六日接受彭博社訪問時說，麥格納國際、利納馬和馬丁瑞國際等加拿大汽車零組件企業已在中國大陸開展業務，可以參與在加拿大設立的合資裝配廠。她強調，「我們相信這些優秀的加拿大公司可以與中國電動車公司合作，打造銷往世界各地的中加合資汽車」。趙美蘭還提到，我們可在汽車軟體找到解決方案，以應對安全關切。

第一財經報導，加拿大總理卡尼上月訪陸期間，趙美蘭也在北京會見比亞迪、奇瑞及在大陸擁有大規模業務的麥格納高管，並鼓勵這些企業未來赴加投資設廠。「目前已有車企開始行動」。

奇瑞汽車正在領英平台招聘負責加拿大的產品和市場職缺，而在關稅爭端之前，在大陸生產並向加拿大出口產品的電動車企主要是特斯拉和極星。不過比亞迪在深圳和西安製造的車輛也曾出現在加拿大交通部的附錄G預批准計畫中。有業內人士稱，相比其他大陸車企，已獲得審批的比亞迪理論上可以在關稅降低後立即開始進口車輛，但仍需要建立經銷商網路、保修設施等工作。

稍早，卡尼上個月訪問大陸後，大陸調降加國農產品關稅，加國則大幅調降大陸電動車進口措施，並給予大陸電動汽車每年四點九萬輛的配額（享百分之六點一的最惠國關稅待遇）。上個月大陸與歐盟也在電動汽車反補貼爭端上就「最低價格方案」達成協議，被視為實現「軟著陸」。

卡尼本月五日宣布電動汽車發展新戰略，並指將與中國大陸合作推動加國本土生產和出口電動汽車。新華社報導，加拿大將啟動一項為期五年、耗資廿三億加元（約合台幣五百三十億元）的「電動汽車可負擔計畫」，為相關消費者提供補貼。加國政府還將撥款幫助汽車行業轉型，擴建全國的電動汽車充電基礎設施。

加拿大 電動車 美國
相關新聞

習近平出席新春文藝演出 共軍駐京部隊老幹部：堅決貫徹軍委主席負責制

據央視新聞報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平觀看演出。報導稱...

態度放軟 日媒：陸已准多款稀土輸日

日本首相高市早苗去年十一月初發表涉台言論後，東京與北京關係緊張，迄今已滿三個月，不只日本水產品出口中國大陸受阻，大陸早前...

連買15個月 人行上月加速購金

國際金價近期大漲，上個月一度突破每盎司五千五百美元，然大陸央行無懼高價，一月仍持續增持黃金，且增持數量大於前幾個月。數據...

美加緊張 加擬與陸合資製造電動車

美加關係緊張，加拿大近期戰略調整備受關注，加拿大工業部長趙美蘭宣布，該國政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。

擁護中央 央視：解放軍老將團結習核心

據央視新聞昨日報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出六日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平出席觀看演出...

黎智英國安案9日宣判 外媒分析：北京不會讓步

香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉國安案9日將宣判。有分析指出，個別西方國家屆時勢必譴責香港的人權狀況，但北京不會讓步

