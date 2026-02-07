快訊

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾大裁員「恐讓出這頭銜」

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

北京衛戍區司令員補缺 學者：武警接任很罕見

中央社／ 台北7日電

北京衛戍區司令員懸缺10個月，近期公開訊息顯示由武警上海總隊司令員陳源補上。學者直言，武警系統出身接任很罕見，推估習近平的人事安排考慮到拔除張又俠後軍隊恐反彈問題。

北京日報1月15日報導指出，1月14日上午北京衛戍區召開黨委10屆9次全體（擴大）會議，北京市委書記、衛戍區黨委第一書記尹力出席會議、講話，北京衛戍區領導陳源等人出席。外界認為，陳源應已接任北京衛戍區司令員。

北京衛戍區負責保護中共高層、中央機構的所在地安全，直屬中共中央軍委。前北京衛戍區司令員為付文化，其為1月落馬的中共中央高層張又俠舊部；付文化在去年3月被調離，北京衛戍區司令員出缺數個月才補人，正值張又俠被開鍘前。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲今天對中央社解析，武警系統出身的陳源接任北京衛戍區司令員，不是從解放軍裡找人補缺，這個任命較為罕見，這恐與習準備開鍘張又俠的布局有關。

他說，北京衛戍區司令員在付文化調離後出缺，以北京衛戍區重要性來說，這很不尋常，推估一直不補人原因在於，彼時補人恐得補張又俠的人，乾脆選擇不補；等到中共20屆四中全會處理完苗華與其派系後，開始為開鍘張又俠布局。

他認為，習極力避免再與苗華、張又俠扯上關係，所以從武警系統挑人，武警系統直屬於中共中央軍委，陳源原先是武警上海總隊司令員，也與北京淵源較遠。

揭仲提到，控制北京衛戍區等於某種程度掌握北京，習對北京相關安全人事有所布局，推估是為了確保其對苗華、張又俠動手時，北京安全掌握在手裡。習的目的是維持統治穩定性；或許過個幾年，對陸軍較為放心時候，再找陸軍接任北京衛戍區司令員也有可能。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員蘇紫雲表示，北京衛戍區司令員被稱為「九門提督」，主掌北京核心區域安全，付文化被調離後，出缺與補齊延宕太久，這很不尋常，顯示習在人事安排有不安全感；也可能牽涉不同派系掣肘。

蘇紫雲認為，陳源先是在1月14日露面，接著發生張又俠被立案調查狀況，推估這是出於習的事先鋪陳，先將確保首都安全的人補上，在可掌控的情況下，再去處理張又俠等人；武警系統直屬中共中央軍委，相當於習的「帶刀侍衛」。

他強調，習的調度都是為了應對開鍘張又俠後可能惹來的軍事系統反彈，必須確保武警系統可以做到北京安全保護。中國近期多個省級軍區軍政主管亮相，推估這也與避免開鍘張又俠後產生負面後座力有關。

財新網2月4日報導介紹陳源背景。陳源現年53歲，2018年前後擔任武警江蘇省總隊副司令員、2019年前後擔任武警士官學校校長、2021年升任武警廣西總隊司令員。2023年1月，陳源已任武警上海總隊司令員，近期轉任北京衛戍區領導。

北京 張又俠 中共
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

紐時：習近平因偏執整肅軍方 美情資未指張又俠間諜

中國人大常委會4日「加插」會議 或涉免職張又俠

解讀中共張又俠被拔官清洗（上）：戰備、反腐、控制的三線合流

相關新聞

習近平出席新春文藝演出 共軍駐京部隊老幹部：堅決貫徹軍委主席負責制

據央視新聞報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平觀看演出。報導稱...

黎智英國安案9日宣判 外媒分析：北京不會讓步

香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉國安案9日將宣判。有分析指出，個別西方國家屆時勢必譴責香港的人權狀況，但北京不會讓步

田學斌何松被撤銷政協委員資格 田是2026年查辦的貪腐「首虎」

大陸官方通報，前水利部副部長田學斌，和前中國電子科技集團副總經理何松被撤銷政協委員資格。

中加關係解凍！大陸最高法院推翻加拿大涉毒男子死刑判決

加拿大官員表示，大陸最高人民法院推翻了加拿大涉毒男子謝倫伯格的死刑判決，顯示加拿大總理卡尼訪陸尋求提振與大陸經貿關係的同...

郭崇倫會客室EP249｜解放軍中樞將領紛紛落馬 「二十一大」政局角力開端？

中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立日前突然遭到調查，官媒解放軍報更措詞強烈的指控了七宗罪，反映出軍方高層與最高領導層產生了實質衝突。接下來中國大陸與台海局勢會有怎麼樣的變化？本集連線聯合報香港特派員李春，分析解放軍中樞將領接連落馬的內幕與影響。

不受英首相關切影響 黎智英串謀勾結外國勢力案下周一宣判

根據大公文匯網、香港01等港媒消息，2月6日，香港司法機構網頁顯示，壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力案，將於下週一（9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。