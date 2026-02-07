快訊

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾大裁員「恐讓出這頭銜」

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

習近平出席新春文藝演出 共軍駐京部隊老幹部：堅決貫徹軍委主席負責制

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平在軍委副主席張升民陪同下，親自出席觀看演出。（新華社）
中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平在軍委副主席張升民陪同下，親自出席觀看演出。（新華社）

據央視新聞報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平觀看演出。報導稱，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，貫徹軍委主席負責制，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化作貢獻。

在中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立於上個月24日傳出遭立案審查調查後，關於中國當前政軍情勢網上充斥著各種消息，這也讓習近平6日出席這項文藝演出格外值得關注。

報導稱，「下午4時許，習近平來到老同志中間，全場響起熱烈掌聲。習近平同大家親切交流、互致問候，關切詢問他們的身體和生活情況，共同回顧過去一年黨、國家和軍隊事業走過的不平凡歷程、取得的重大成就。」

央視新聞指，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制，弘揚光榮傳統、永葆政治本色，堅定信念、勇毅前行，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化作貢獻。」

所謂「兩個確立」是指：確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」是指：堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護以習近平為核心的中共中央權威和集中統一領導。

不過前述報導內容與去年習近平出席同一場活動大陸官方媒體報導幾無二致。最大差異在於，去年的報導提及「張又俠、何衛東、劉振立、張升民一同觀看」，今年報導則為「張升民一同觀看」。

習近平 中共 中央軍委 張又俠
相關新聞

黎智英國安案9日宣判 外媒分析：北京不會讓步

香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉國安案9日將宣判。有分析指出，個別西方國家屆時勢必譴責香港的人權狀況，但北京不會讓步

田學斌何松被撤銷政協委員資格 田是2026年查辦的貪腐「首虎」

大陸官方通報，前水利部副部長田學斌，和前中國電子科技集團副總經理何松被撤銷政協委員資格。

中加關係解凍！大陸最高法院推翻加拿大涉毒男子死刑判決

加拿大官員表示，大陸最高人民法院推翻了加拿大涉毒男子謝倫伯格的死刑判決，顯示加拿大總理卡尼訪陸尋求提振與大陸經貿關係的同...

郭崇倫會客室EP249｜解放軍中樞將領紛紛落馬 「二十一大」政局角力開端？

中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立日前突然遭到調查，官媒解放軍報更措詞強烈的指控了七宗罪，反映出軍方高層與最高領導層產生了實質衝突。接下來中國大陸與台海局勢會有怎麼樣的變化？本集連線聯合報香港特派員李春，分析解放軍中樞將領接連落馬的內幕與影響。

不受英首相關切影響 黎智英串謀勾結外國勢力案下周一宣判

根據大公文匯網、香港01等港媒消息，2月6日，香港司法機構網頁顯示，壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力案，將於下週一（9...

