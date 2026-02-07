快訊

田學斌何松被撤銷政協委員資格 田是2026年查辦的貪腐「首虎」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸前水利部副部長田學斌（左）和前中國電子科技集團副總經理何松（右）被撤銷政協委員資格。 （新華社）
大陸官方通報，前水利部副部長田學斌，和前中國電子科技集團副總經理何松被撤銷政協委員資格。

中共中紀委、中國國家監委官網曾於 1月5日發布，田學斌因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。而田學斌曾任前大陸國務院總理溫家寶的秘書，也是中共2026年查辦的貪腐「首虎」、首個落的副部級幹部。

新華社報導，中共政協第十四屆全國委員會第四十六次主席會議6日下午在北京召開。中共政治局常委、中國全國政協主席王滬寧主持並講話。

王滬寧表示，要鞏固拓展黨紀學習教育和深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，推進作風建設常態化長效化，持之以恆正風肅紀反腐，進一步淨化人民政協政治生態。

會議審議通過關於撤銷田學斌、何松政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議追認。

公開資料顯示，田學斌生於1963年12月，甘肅會寧人，擁有管理學博士學位。他的仕途起步於甘肅，曾任職於甘肅省委組織部。1989年起，他先後在大陸國家教委人事司、全國婦聯辦公廳工作，1990年進入中共中央辦公廳調研室。

1992至2008年間，田學斌先後在中共中央辦公廳、國務院辦公廳擔任秘書，在此期間曾擔任溫家寶的秘書，但這一身分在2003年後才被公開。

田學斌在2008年離開秘書職位，出任國務院研究室副主任、黨組成員，2015年轉任水利部副部長、黨組成員，直至2023年屆齡卸任。今年1月，田學斌官宣被查，是中國2026年首個落馬的副部級幹部。

何松生於1965年6月，擁有工商管理碩士學位，早年歷任中國電子科技集團公司第二十八研究所第八研究部主任、副總工程師、所長助理、副所長，中國電子科技集團公司副總工程師、中國電子科技網路信息安全（中國網安）董事、董事長等職務。2022年1月，何松任中國電子科技集團有限公司副總經理、黨組成員。

2025年年中，中國電子科技集團官網「集團領導」欄目顯示，何松的簡歷已被撤下。

