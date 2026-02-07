中加關係解凍！大陸最高法院推翻加拿大涉毒男子死刑判決

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
加拿大總理卡尼訪陸尋求提振與大陸經貿關係的同時，也讓兩國外交關係解凍。大陸最高人民法院推翻了加拿大涉毒男子謝倫伯格的死刑判決。圖為加拿大總理卡尼（左）日前訪陸，在北京與大陸國家主席習近平（右）會面。路透
加拿大官員表示，大陸最高人民法院推翻了加拿大涉毒男子謝倫伯格的死刑判決，顯示加拿大總理卡尼訪陸尋求提振與大陸經貿關係的同時，也讓兩國外交關係解凍。

法新社報導，加拿大外交部發言人伊特（Thida Ith）發布的聲明中說：「加拿大全球事務部得悉大陸最高人民法院就謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）案件所作出的裁決。外交部將持續給予謝倫伯格及其家屬所需領事服務。」

伊特並稱，與所有被判處死刑的加拿大人一樣，加拿大也就此案籲請北京寬大處理。

去年就任加拿大總理的卡尼，上月訪華尋求擴大加拿大的出口市場，以降低對美國的貿易依賴。卡尼稱，儘管加中關係持續緊張，但渥太華需要與北京保持正常關係，以保障加拿大未來的經濟發展。

在上月與中國國家主席習近平會面時，卡尼稱兩國快速建立新的戰略夥伴關係，讓雙方可在借助彼此優勢時迎來歷史性收益，並達成初步貿易協定。

謝倫伯格在2014年涉嫌一起毒品走私案被捕，之後中加關係在2018年因華為總裁任正非女兒孟晚舟，被捕陷入低谷。加拿大政府應美國要求，在孟晚舟於溫哥華轉機時將她拘捕，此舉觸怒北京，隨後以間諜罪扣押兩名加拿大人康明凱和斯帕弗，渥太華譴責北京的反制行動。

2019年1月，大連市中級法院重審謝倫伯格案，對當時36歲的謝倫伯格判處死刑，沒收全部個人財產。遼寧省高院2018年12月二審此案時，裁定一審判決從輕處理不當，發回原審法庭重審。大連市中級法院2016年3月審理此案，一審判決2018年11月出爐，裁定謝倫伯格判處監禁15年，並處沒收個人財產人民幣15萬元，驅逐出境。

大連法院在重審此案時，指謝倫伯格參與了有組織的國際販毒活動，是企圖將222公斤冰毒（安非他命）運往澳洲案件的主犯，屬於犯罪既遂。謝倫伯格否認罪行，並提出上訴。時任加拿大總理杜魯道也批評大陸的「任意」裁決。

遼寧省高院2021年8月二審此案，維持對謝倫伯格的死刑判決。同年9月，孟晚舟獲釋，斯帕弗和康明凱也在同月恢復自由身。

加拿大 外交部
