不受英首相關切影響 黎智英串謀勾結外國勢力案下周一宣判

根據大公文匯網、香港01等港媒消息，2月6日，香港司法機構網頁顯示，壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力案，將於下週一（9日）上午10點在西九龍法院判刑，預計宣判過程約1小時。

去年12月15日上午，香港特區高等法院裁決，反中亂港分子黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立。

上月英國首相施凱爾訪陸時，曾在與習近平會面時提出對黎智英案的關切。他媒體被問到有否向習近平提起黎智英和新疆維吾爾人處境等人權議題時表示，「如你所料，我們提出了那些問題」。並說，「我們就此進行了（相互）尊重的交流。」但施凱爾返英10餘天，黎案就將如期宣判。

香港01報導，壹傳媒創辦人黎智英涉嫌利用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，制裁中港兩地政府及官員。同時，黎又涉以旗下的《蘋果日報》為平台，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。此外，6名《蘋果》高層和重光團隊的李宇軒和陳梓華，則承認控罪。根據司法機構網頁顯示，案件將於2月9日早上10時在西九龍法院判刑，預料需時一小時。

港媒報導稱，黎智英案是香港《國安法》實施後，首例涉及勾結外國勢力的案件。黎智英案自2023年12月開審以來，已超過150天。自案件開審以來，反華勢力持續散播失實指控，聲稱黎智英在獄中遭「單獨囚禁」、「不人道對待」及「健康崩潰」，並以此抹黑《香港國安法》，甚至遊說外國政府「制裁」香港法官。但判決書已全面揭露了黎智英的罪行，並有力地推翻了相關謊言。

大公文匯網報導稱，黎智英案的庭審過程公開透明，揭露的大量事實和證據表明，黎智英勾結外部勢力，充當反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，長期從事危害國家安全的活動和行為，甚至乞求外國制裁中國和香港特區，在香港國安法實施後仍毫不收斂，給香港社會造成嚴重傷害，給香港市民留下徹骨之痛。

香港法院亦公布旁聽安排，當日會開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及491個公眾席予傳媒及公眾旁聽。正庭將設有42個記者席及42個公眾席，其餘均是設有視像的延伸庭，入場籌將以先到先得及每人一籌的方式派發。

12名被告分別為黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前《蘋果》副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。