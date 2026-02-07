聽新聞
0:00 / 0:00

陸國安部再曝涉台案件 稱抓捕我情治人員

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國安部6日在微信發文披露有台灣情治機關人員利用大陸境內人士集會示威，兩人遭捕。圖／取自大陸國家安全部微信公眾號
大陸國安部6日在微信發文披露有台灣情治機關人員利用大陸境內人士集會示威，兩人遭捕。圖／取自大陸國家安全部微信公眾號

大陸國安部再度披露一起涉台案件，聲稱大陸境內人員彭某某被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威，遭大陸國安單位「依法對彭某某、李某某實施抓捕」。

上述消息由大陸國安部六日在微信公眾號披露，相關段落放在一連串諸多案件中。

消息指出，大陸國家安全機關「工作發現」，境內人員彭某某因長期接受「境外反華敵對勢力」滲透影響，逐漸形成了「反動思想」，並被「台灣情治機關人員李某某」利用，在網路組黨結社，「線上下違規集會示威」。消息聲稱「他們的猖狂舉動早已被國家安全機關納入偵察視野，在固定相關證據後，依法對彭某某、李某某實施抓捕」。

值得一提的是，消息還引述大陸國安幹警余強回憶道，「犯罪嫌疑人到案後，境外反華敵對勢力妄圖持續施壓，但專案組成員頂住壓力，不向任何企圖危害我國家安全的犯罪勢力妥協」。最終公開審理了犯罪嫌疑人，有力打擊震懾了境外反華敵對勢力。

據稱，「彭某某、李某某因犯顛覆國家政權罪受到了法律的嚴懲」。但上述未公布具體名字以及詳細案情，也未明確指出所謂「台灣情治機關」到底是哪個單位。

國安 國家安全 敵對勢力 涉台
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

8+9成肥羊…兄弟檔賣大陸仿冒精品「月入400萬」 15人遭送辦

陸國安部曝：台灣情治機關人員利用大陸境內人士組黨違規集會示威

大陸南昌市長失蹤 疑涉軍方反腐風暴

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

相關新聞

陸國安部再曝涉台案件 稱抓捕我情治人員

大陸國安部再度披露一起涉台案件，聲稱大陸境內人員彭某某被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威，...

廣角鏡／內蒙古「策馬踏雪」迎馬年

馬年即將到來，二月五日，位於內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市的鳳凰馬場舉辦「策馬踏雪迎新春」主題活動，當地牧民表演雪原上...

福建涉台工作 寫明要「促進高標準融合」

作為大陸對台工作第一線，福建每年政府工作報告均有相當篇幅著墨兩岸關係，今年也不例外。福建昨日公布該省省長趙龍政府工作報告...

比特幣大崩跌 陸突表態「比特幣不具法幣地位」

比特幣近期暴跌，一度創下近十六個月新低。值此之際，大陸央行昨晚突然發布一份通知，明確指出虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法...

臨危受命辦大案？張又俠落馬前夕 北京衛戍區司令員突補缺

中國大陸多個省級軍區主官近期出現新面孔，涉及北京、上海、山西等地。其中最值得關注的是，在上個月中共中央軍委副主席張又俠、...

黎智英案9日判刑 法院外已現輪候旁聽人龍

香港司法機構今天公布，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人被判違反國安法一案將於9日判刑。昨天黃昏已有傳媒開始在法院外排隊輪候...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。