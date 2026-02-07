福建涉台工作 寫明要「促進高標準融合」
作為大陸對台工作第一線，福建每年政府工作報告均有相當篇幅著墨兩岸關係，今年也不例外。福建昨日公布該省省長趙龍政府工作報告全文，當中提出福建今年將加緊建設兩岸融合發展示範區，探索建設兩岸共同市場先行區域。
趙龍上個月廿七日在福建省十四屆人大四次會議所作的政府工作報告，關於今年涉台工作，報告章節主標題為「服務統一大業，促進高標準融合」。
報告指出，將深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，加緊建設兩岸融合發展示範區，主要著墨在社會融合、經濟融合、情感融合上。報告提到要健全服務體系，優化台胞在閩求學研習、實習就業等制度安排，擴大台灣地區職業資格採認和採信範圍，強化台胞台企權益保障協調聯動。拓展台胞參與法治建設管道，探索閩台基層治理融合新機制，實施閩台鄉建鄉創合作提升項目卅個以上。
報告更提到，要深化產業合作，加強電子資訊、機械裝備、石油化工、生物醫藥、現代農業、海洋漁業等重點領域合作，推動涉台園區高質量發展，推進平潭台灣小鎮創新發展。打造共同市場。持續推進兩岸行業標準共通，進一步放寬台資台企市場准入限制，推動對台小額貿易創新發展，探索建設兩岸共同市場先行區域，辦好第廿八屆海峽兩岸經貿交易會。
報告稱，今年還將擴大海峽論壇、海峽青年薈、世界媽祖文化論壇等品牌效應，支持「福建文化寶島行」等文化交流，鼓勵以祖地文化為紐帶舉辦民間棒壘球、足球、龍舟等賽事活動。打造精品項目。深入推進閩台歷史展示溯源工程，完善「台胞尋根平台」建設，強化閩台關係檔案收集保護利用，推動促進兩岸族譜對接立法，加快世界閩南文化交流中心、媽祖文化中心、兩岸流行文化中心建設。
報告還特別指出要「加快構建全域融合發展新格局」。支持優勢地區開展試點，縱深推進廈門綜合改革試點，健全福州新區與平潭對台融合協同機制，加快推進向金門、馬祖通水通電通氣通橋大陸側項目，深化廈金、福馬「同城生活圈」建設。
