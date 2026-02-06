談國共論壇 學者：弱化美方對台政策正當性

睽違9年餘舉辦的國共論壇甫於北京落幕，而東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（6）日舉辦座談會解讀，有學者稱，國共論壇是中共在川習會前的操作，中共試圖向美國展示其仍能影響、甚至代表部分台灣民意，藉此弱化美方對台政策中「民主授權」與「民意基礎」的正當性。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今日舉辦《從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略》座談會。

該中心透過新聞稿表示，「與會學者一致指出」，國共論壇並非單純的兩岸交流，而是中共在川習會前，針對美國所進行的戰略性政治操作。對外，中共透過國共論壇與鄭習會的政治包裝，試圖向美國展示其仍能影響、甚至代表部分台灣民意，藉此弱化美方對台政策中「民主授權」與「民意基礎」的正當性；對內，則「傳出」以「擋軍購、擋關稅、供應鏈合作」作為政治交換條件，營造「只要換人執政即可解套」的敘事，重塑台灣社會對政策責任的歸因。

東海大學陸研中心主任林子立認為，中國對台目標始終是「統一」，差別僅在於手段；相較之下，國民黨的核心關切在於「執政」，但若為取得政權而以台灣主權作為交換，其代價是台灣社會無法承受的風險。國防安全研究院研究員沈明室表示，論壇真正核心在為「鄭習會」鋪路，並透過操作台灣民意與「九二共識」話術弱化常識判斷，若特別預算與年度國防預算持續遭拖延，將削弱台灣自我防衛與對美信任，甚至引發美方在軍售與關稅上的政策反應。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，當前國共智庫論壇的政治操作，令人聯想到二戰前納粹透過扶植奧地利內部政黨、以「民族認同」為包裝而非軍事手段，逐步瓦解奧地利主權的歷史經驗。蔡榮祥強調，九二共識本質上是事後建構的政治話術，與當年實際僅「擱置爭議、推動事務協商」的歷史事實不符；其真正效果，是讓台灣逐步被描述為「內戰狀態」，進而排除外部安全支持。

政大國關中心副研究員曾偉峯指出，此次論壇同時具有明確的對外戰略目的，意在為四月可能登場的川習會鋪陳談判條件，向美國展示中共仍具影響台灣民意的能力。透過阻擋軍購、關稅與供應鏈合作等關鍵議題，北京試圖削弱台灣在國際體系中的制度優勢，並對台灣民主與安全構成實質警訊。前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗則提到國共論壇真正受眾並非台灣社會，而是美國。透過將軍購、關稅與供應鏈安全包裝為「可談判的政治籌碼」，中共意圖弱化台灣民主授權在美國對台政策中的正當性，使台灣被重新定位為美中談判中的可變數。