川普支持高市早苗 北京：不評論日本內政

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國總統川普在日本大選前表態支持日本首相高市早苗，大陸回應不評論日本內政。圖為川普（右）去年10月訪問日本時，和高市早苗同台。美聯社
日本眾議院即將大選之際，美國總統川普表態支持執政的日本自民黨總裁高市早苗，引起關注，而大陸外交部則回應，不評論日本內政。

大陸外交部發言人林劍6日下午在記者會上，面對彭博社記者詢問川普力挺高市早苗，表示「選舉是日本的內政，我不作評論」，至於川習通話有沒有談到日本，他則說，「關於中美兩國元首的通話，我們已經發布了消息」。

另就川普提議與俄羅斯制定一項新的更完善的戰略武器協定，該協定可以長期有效，而不是續約5日到期的《新削減戰略武器條約》，林劍則說，「關於你提到的媒體報導，中方不掌握具體的情況」。林劍強調，原則上從維護全球戰略穩定的長遠考慮出發，大陸呼籲美方恢復同俄方的戰略穩定對話，討論美俄《新削減戰略武器條約》到期的後續安排，這也是國際社會的共同期待。

俄媒詢問伊朗正與俄國和大陸磋商，時間點在伊朗與美國就伊朗核計畫舉行談判之前，大陸是否認為在當前階段存在緩解美伊緊張局勢的可能性？林劍則說，「中方一直就有關問題同各方保持溝通，希望各方通過對話解決分歧，共同維護地區的和平穩定」。

