快訊

北京兩位外交高層接連會見伊朗副外長 表態挺伊捍衛主權

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副外長苗得雨（左3）會見了伊朗副外長加里布阿巴迪（左2）。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸副外長苗得雨（左3）會見了伊朗副外長加里布阿巴迪（左2）。（圖／取自大陸外交部官網）

美國與伊朗局勢緊張，雙方於阿曼開展談判之際，最近伊朗外交部副部長加里布阿巴迪訪問北京，5日接連與大陸外交部副部長苗得雨、部長助理劉斌會見，大陸方面表態支持伊方捍衛主權、安全和民族尊嚴，維護正當權益。

據大陸外交部網站消息，2月5日大陸外交部副部長苗得雨在北京會見伊朗外交部副部長加里布阿巴迪。加里布阿巴迪通報了伊朗國內局勢及伊朗核問題相關情況，強調伊方致力於通過外交途徑解決問題，伊方反對外部威懾施壓，讚賞中方為維護地區和世界和平穩定所作貢獻，歡迎中方發揮更大作用。

而苗得雨闡述中方在伊朗問題上的原則立場，表示中方密切關注伊朗局勢，支持伊方捍衛主權、安全和民族尊嚴，維護正當權益。中方反對在國際關係中搞單邊霸凌和武力施壓，反對干涉別國內政。中方願同包括伊朗在內的各方加強溝通協調，維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，維護主權平等原則，維護國際公平正義。雙方還就中伊各領域合作交換了意見。

同日，大陸外交部部長助理劉彬也與加里布阿巴迪會見，雙方重點就當前伊朗核問題形勢交換意見。劉彬表示，大陸一貫主張通過政治外交手段和平解決伊朗核問題，反對武力威脅和制裁施壓。大陸支持伊朗和平利用核能的合法權利，注意到伊朗多次重申無意發展核武器。大陸將與國際社會一道，繼續推動妥善解決伊朗核問題。加里布阿巴迪讚賞大陸在伊朗核問題上秉持客觀公正立場，願同大陸保持溝通協調。

中共政治局委員兼大陸外長王毅5日在新年招待會上說，主權原則是戰後和平大廈的基石，聯合國權威只能加強不能削弱。各國都應講法治、守規則，恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同維護來之不易的和平成果，防止世界滑向叢林法則的深淵。

伊朗 外交部 中方
相關新聞

陸國安部曝：台灣情治機關人員利用大陸境內人士組黨違規集會示威

大陸國安部再度披露一起涉台案件，聲稱大陸境內人員彭某某被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威，...

紐時：習近平認為「台灣問題」是此次川習通話重中之重

紐約時報報導，川普總統與中國國家主席習近平4日通電話時，習近平針對台灣問題向川普施壓；兩位領導人對通話內容做出不同描述，...

大陸南昌市長失蹤 疑涉軍方反腐風暴

據報導，中國江西省南昌市長高世文近日連續缺席重要會議，由於他此前曾在軍工企業的航天系統任職，外界懷疑其「失蹤」可能與軍方...

立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

立陶宛新任總理魯吉尼涅近日稱日前表態，先前立國政府允許台灣設立代表處，是戰略錯誤，出頭的結果是付出了代價，而中共官媒環球...

黎智英案9日判刑 法院外已現輪候旁聽人龍

香港司法機構今天公布，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人被判違反國安法一案將於9日判刑。昨天黃昏已有傳媒開始在法院外排隊輪候...

談國共論壇 學者：弱化美方對台政策正當性

睽違9年餘舉辦的國共論壇甫於北京落幕，而東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（6）日舉辦座談會解讀，有學者稱，國共論壇是...

