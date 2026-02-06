今年台商春節活動 海基會罕見將移師台中舉行

海基會歷年都會舉行台商春節聯誼活動，今年恰逢新任董事長蘇嘉全就任，而海基會宣告將會把2月24日台商春節聯誼活動移師到台中舉行，形成罕見沒有在台北舉辦的情況，理由是過往台商反映「南北奔波問題」。

海基會副秘書長黎寶文6日下午在例行背景說明會上透露，今年台商活動還是依照台商需求進行規劃中，他宣布，今年會到台中舉辦，原因是過去台商反應都在台北舉辦會有「南北奔波問題」，而台中在中間，南北往來都比較方便。

不過對於活動具體安排以及相關規模，黎寶文沒有過多透露，僅表示具體規劃跟邀請各界台商跟各級長官，「都還在詢問當中」，具體規劃待進一步完整議程後，再向外說明。

黎寶文也在回應媒體詢問時，透露目前應有午餐跟周邊參訪，為期一日（2月24日），時間將從早上到下午，海基會也有嘗試思考與當地團體、行會互動。目前幾乎是緊鑼密鼓召開相關會議、洽邀長官。至於總統是否確定出席，黎寶文也沒有給予明確回應。

公開資料顯示，去年台商春節聯誼活動於台北美福大飯店舉行，先前也曾在圓山大飯店舉辦。