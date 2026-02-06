快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

聽新聞
0:00 / 0:00

今年台商春節活動 海基會罕見將移師台中舉行

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文6日宣布今年台商春節聯誼活動將於台中舉行。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副秘書長黎寶文6日宣布今年台商春節聯誼活動將於台中舉行。（記者廖士鋒／攝影）

海基會歷年都會舉行台商春節聯誼活動，今年恰逢新任董事長蘇嘉全就任，而海基會宣告將會把2月24日台商春節聯誼活動移師到台中舉行，形成罕見沒有在台北舉辦的情況，理由是過往台商反映「南北奔波問題」。

海基會副秘書長黎寶文6日下午在例行背景說明會上透露，今年台商活動還是依照台商需求進行規劃中，他宣布，今年會到台中舉辦，原因是過去台商反應都在台北舉辦會有「南北奔波問題」，而台中在中間，南北往來都比較方便。

不過對於活動具體安排以及相關規模，黎寶文沒有過多透露，僅表示具體規劃跟邀請各界台商跟各級長官，「都還在詢問當中」，具體規劃待進一步完整議程後，再向外說明。

黎寶文也在回應媒體詢問時，透露目前應有午餐跟周邊參訪，為期一日（2月24日），時間將從早上到下午，海基會也有嘗試思考與當地團體、行會互動。目前幾乎是緊鑼密鼓召開相關會議、洽邀長官。至於總統是否確定出席，黎寶文也沒有給予明確回應。

公開資料顯示，去年台商春節聯誼活動於台北美福大飯店舉行，先前也曾在圓山大飯店舉辦。

台商 海基會 聯誼
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節年假持續運動 新北運動中心推出四好康

青埔、大溪春節人潮多 桃市府推攻略與免費接駁因應

台南、高雄同步 春節計程車加成共10天起跳收費多50元

延長線別亂插！桃市消防大竹分隊備戰春節 點名這些行為最危險

相關新聞

陸國安部曝：台灣情治機關人員利用大陸境內人士組黨違規集會示威

大陸國安部再度披露一起涉台案件，聲稱大陸境內人員彭某某被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威，...

紐時：習近平認為「台灣問題」是此次川習通話重中之重

紐約時報報導，川普總統與中國國家主席習近平4日通電話時，習近平針對台灣問題向川普施壓；兩位領導人對通話內容做出不同描述，...

大陸南昌市長失蹤 疑涉軍方反腐風暴

據報導，中國江西省南昌市長高世文近日連續缺席重要會議，由於他此前曾在軍工企業的航天系統任職，外界懷疑其「失蹤」可能與軍方...

立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

立陶宛新任總理魯吉尼涅近日稱日前表態，先前立國政府允許台灣設立代表處，是戰略錯誤，出頭的結果是付出了代價，而中共官媒環球...

黎智英案9日判刑 法院外已現輪候旁聽人龍

香港司法機構今天公布，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人被判違反國安法一案將於9日判刑。昨天黃昏已有傳媒開始在法院外排隊輪候...

談國共論壇 學者：弱化美方對台政策正當性

睽違9年餘舉辦的國共論壇甫於北京落幕，而東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（6）日舉辦座談會解讀，有學者稱，國共論壇是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。