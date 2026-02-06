南華早報：中國敦促東南亞國家反日 成效甚微

香港南華早報今天報導，日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」說後數天，中國罕見地召集了大部分東南亞國家大使或副大使在北京舉行會議，爭取相關國家支持反日行動，但成效甚微。

報導表示，根據多個消息來源，會議原來擬定聽取相關國家對高市早苗言論的看法。但據消息人士表示，此次會議由中國一名副司級官員主持，中國敦促各國與北京站在一起，支持北京對高市早苗言論的立場。

消息人士表示，東南亞各國大使被告知，他們應該支持中國的立場，因為相關國家在二戰期間都曾遭受日本的侵略。

報導表示，此次與東南亞高級外交官的罕見會晤，凸顯中國為應對日本而積極爭取支持，但同時暴露中國外交的侷限性。

報導表示，會議的成效甚微。迄今為止，緬甸是東南亞唯一公開譴責高市早苗言論的國家，而中國是緬甸在該地區最大的支持者。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）去年11月22日表示，高市早苗的言論顯示沒有從歷史中吸取任何教訓，也沒有對日本在亞洲犯下的罪行表示悔恨或承擔任何責任。

歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師Jeremy Chan表示，中國作為東南亞最大的貿易夥伴，希望憑著在該地區的巨大影響力來左右其他國家。

中國近幾週與到訪的外國領導人互動時，也強調「一個中國」政策。根據中國官方聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國總統李在明、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和英國首相施凱爾（KeirStarmer）在北京分別與中國國家主席習近平會晤時，均重申「一個中國」政策。

不過，Jeremy Chan表示，北京試圖利用曾共同遭受日本軍國主義迫害的經歷來尋找志同道合的人，但各國都意識到世界已經發生變化，重提歷史並沒有什麼特別用處。

Jeremy Chan表示，東協領導人只想盡可能置身事外。

報導引述消息人士稱，此次會議後北京似乎微調了策略，中國官員要求各國在對日問題上保持中立立場；但也有消息人士表示，北京仍在「巧妙地」爭取支持。