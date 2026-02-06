快訊

直播／輝達北士科總部權利金談定了？ 李四川親自說明

「豆腐媽媽」重演神仙谷悲劇？傷者未婚妻驚訝民視說法：不知負責定義

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

南華早報：中國敦促東南亞國家反日 成效甚微

中央社／ 台北6日電

香港南華早報今天報導，日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」說後數天，中國罕見地召集了大部分東南亞國家大使或副大使在北京舉行會議，爭取相關國家支持反日行動，但成效甚微。

報導表示，根據多個消息來源，會議原來擬定聽取相關國家對高市早苗言論的看法。但據消息人士表示，此次會議由中國一名副司級官員主持，中國敦促各國與北京站在一起，支持北京對高市早苗言論的立場。

消息人士表示，東南亞各國大使被告知，他們應該支持中國的立場，因為相關國家在二戰期間都曾遭受日本的侵略。

報導表示，此次與東南亞高級外交官的罕見會晤，凸顯中國為應對日本而積極爭取支持，但同時暴露中國外交的侷限性。

報導表示，會議的成效甚微。迄今為止，緬甸是東南亞唯一公開譴責高市早苗言論的國家，而中國是緬甸在該地區最大的支持者。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）去年11月22日表示，高市早苗的言論顯示沒有從歷史中吸取任何教訓，也沒有對日本在亞洲犯下的罪行表示悔恨或承擔任何責任。

歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師Jeremy Chan表示，中國作為東南亞最大的貿易夥伴，希望憑著在該地區的巨大影響力來左右其他國家。

中國近幾週與到訪的外國領導人互動時，也強調「一個中國」政策。根據中國官方聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國總統李在明、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和英國首相施凱爾（KeirStarmer）在北京分別與中國國家主席習近平會晤時，均重申「一個中國」政策。

不過，Jeremy Chan表示，北京試圖利用曾共同遭受日本軍國主義迫害的經歷來尋找志同道合的人，但各國都意識到世界已經發生變化，重提歷史並沒有什麼特別用處。

Jeremy Chan表示，東協領導人只想盡可能置身事外。

報導引述消息人士稱，此次會議後北京似乎微調了策略，中國官員要求各國在對日問題上保持中立立場；但也有消息人士表示，北京仍在「巧妙地」爭取支持。

北京 日本 東南亞
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3月19日訪白宮

日本大選投開票日恐迎來降雪高峰 可能影響投票率

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

相關新聞

陸國安部曝：台灣情治機關人員利用大陸境內人士組黨違規集會示威

大陸國安部再度披露一起涉台案件，聲稱大陸境內人員彭某某被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威，...

紐時：習近平認為「台灣問題」是此次川習通話重中之重

紐約時報報導，川普總統與中國國家主席習近平4日通電話時，習近平針對台灣問題向川普施壓；兩位領導人對通話內容做出不同描述，...

大陸南昌市長失蹤 疑涉軍方反腐風暴

據報導，中國江西省南昌市長高世文近日連續缺席重要會議，由於他此前曾在軍工企業的航天系統任職，外界懷疑其「失蹤」可能與軍方...

立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

立陶宛新任總理魯吉尼涅近日稱日前表態，先前立國政府允許台灣設立代表處，是戰略錯誤，出頭的結果是付出了代價，而中共官媒環球...

今年台商春節活動 海基會罕見將移師台中舉行

海基會歷年都會舉行台商春節聯誼活動，今年恰逢新任董事長蘇嘉全就任，而海基會宣告將會把2月24日台商春節聯誼活動移師到台中...

南華早報：中國敦促東南亞國家反日 成效甚微

香港南華早報今天報導，日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」說後數天，中國罕見地召集了大部分東南亞國家大使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。