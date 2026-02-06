大陸代表：不與其他國家開展AI軍備競賽

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸代表近日在REAIM峰會上宣稱大陸「不與其他國家開展人工智慧軍備競賽」。圖為2026年第三屆REAIM峰會現場。（圖／「REAIM 2026」臉書）
大陸代表近日在REAIM峰會上宣稱大陸「不與其他國家開展人工智慧軍備競賽」。圖為2026年第三屆REAIM峰會現場。（圖／「REAIM 2026」臉書）

近日「軍事領域負責任使用人工智慧」峰會在西班牙登場，大陸外交部軍控司副司長李馳江率陸方代表團出席。李馳江強調，在軍事領域如何負責任使用人工智慧，事關全人類共同未來，並宣稱大陸「不與其他國家開展人工智慧軍備競賽」。惟路透社指出，美國與大陸都未簽署此次峰會的聯合宣言。

據新華社6日消息，第三屆「軍事領域負責任使用人工智慧」峰會（REAIM）4日至5日在西班牙拉科魯尼亞舉行。會議探討如何利用軍事人工智慧加強國際和平與安全，避免因不負責任使用或系統故障而帶來的風險。陸方由李馳江率代表團出席。

消息指，李馳江在峰會上表示，軍事智慧化是當今世界軍事發展的重大趨勢。在軍事領域如何負責任使用人工智慧，事關全人類共同未來，是時代共同課題。大陸主張，國際社會應秉持共商共建共用的全球治理觀，以及共同、綜合、合作、可持續的安全觀，合力推動構建有效的治理機制，確保人工智慧始終朝著有利於人類文明進步的方向發展。

李馳江並說，作為「人工智慧大國」，大陸一貫高度重視人工智慧軍事應用領域的風險防範和安全治理，並堅持「以人為本的軍事人工智慧」理念。他說，各國在使用相關技術時，應堅守慎重負責底線，秉持以人為本初心，堅持多邊主義宗旨，推動人工智慧軍事應用「服務於維護和平與安全」。

李馳江還表示，大陸已將「加強人工智慧治理」納入「十五五規劃建議」，並強調大陸「將按照世界軍事革命趨勢、國家安全客觀需要和國防軍隊建設實際，推進軍事智慧化發展，不與其他國家開展人工智慧軍備競賽，做到政策透明」。

而路透社報導，參加軍事人工智慧高峰會的85個與會國家中只有35個國家於5日簽署了關於人工智慧的20項原則的承諾，但美國跟大陸選擇退出。該聯合宣言不具法律效力，但提及的措施包括：確認人類對人工智慧武器的責任，鼓勵建立清晰的指揮和控制鏈，以及「在符合國家安全的情況下」分享國家監督安排的資訊。同時還強調了風險評估、嚴格測試以及對操作人員進行培訓和教育的重要性。

