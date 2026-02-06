黎智英案下周一將判刑 最高可判處終身監禁

（德國之聲中文網）根據香港司法機構週五（2月6日）刊登於網站的資訊，黎智英將於下週一（9日）上午10點於西九龍法院判刑，預計過程將持續一小時。

同日判刑的也包括與同起案件的其他8名被告，其中包括6名前《蘋果日報》高層，張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、楊清奇及馮偉光，另外兩人則為以及港人倡議組織「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華。

去年12月，78歲的黎智英被香港法院裁定兩項「串謀勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」罪名成立，其中「串謀發布煽動刊物罪」首次定罪可判罰款5000元及監禁2年，再犯則可處監禁3年；「勾結外國勢力」最高則可判終身監禁。

負責審理案件的三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭在早前的判決中指，黎智英對中國「長期對中國深懷怨恨」，以幫助香港人為藉口，向美國求助，企圖讓中國政府倒台，「動搖中共管治的意圖從來沒有改變，即使國安法生效，也以隱晦方式進行」。

黎智英則對所有指控均主張不認罪。

黎智英在2020年8月首次被捕，同年12月起被還押，至今已被關押逾5年。這場審判於2023年12月開始，持續了156天。

今年1月，黎智英的律師在「求情」程序時表示，黎智英如今年邁且身體狀況不佳，患有高血壓、糖尿病等，盼法庭判刑時能考量到他的年齡和健康。

黎智英案也在國際上引發高度關注，包括美國、英國及多個人權組織在內，都多次指這場審判帶有政治動機，並要求立即釋放黎智英。英國首相斯塔默（Keir Starmer）近日訪華後也透露，他曾就黎智英一事與中國國家主席習近平進行了「相互尊重的討論」，但拒絕透露具體細節。

對於外界呼籲釋放黎智英的聲音，《國安法》指定法官、香港最高法院首席法官張舉能今年一月公開稱，這類要求將削弱香港的法治。

張舉能稱，若因有權有勢的人士發聲，法庭就將某被告釋放，或是讓案件不了了之，「你可以想像幾咁唔公道（你能想像這有多不公平）」。他強調，要求釋放黎智英「不但規避賴以依法問責的既定法律程序，而且直接衝擊法治的核心。」

