大陸福建省公布今年政府工作報告全文 對台側重社會融合、產業合作

作為陸方對台第一線，大陸福建省每年的政府工作報告的涉台內容，都會有篇幅著墨在兩岸關係，而今年也不例外，官方今日公布完整版的大陸福建省長趙龍政府工作報告全文，當中報告表示，今年將會加緊建設兩岸融合發展示範區，主要著墨在社會融合、經濟融合、情感融合上。

根據大陸福建省政府官網今（6）日公布的趙龍1月27日在福建省十四屆人大四次會議上的政府工作報告全文，對於今年涉台工作，報告章節主標題是「服務統一大業，促進高標準融合」。

報告指出，將深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，加緊建設兩岸融合發展示範區，主要著墨在社會融合、經濟融合、情感融合上。報告提到要健全服務體系，優化台胞在閩求學研習、實習就業等制度安排，擴大台灣地區職業資格採認和採信範圍，強化台胞台企權益保障協調聯動。拓展台胞參與法治建設管道，探索閩台基層治理融合新機制，實施閩台鄉建鄉創合作提升項目30個以上。

報告更提到，要深化產業合作，加強電子資訊、機械裝備、石油化工、生物醫藥、現代農業、海洋漁業等重點領域合作，推動涉台園區高質量發展，推進平潭台灣小鎮創新發展。打造共同市場。持續推進兩岸行業標準共通，進一步放寬台資台企市場准入限制，推動對台小額貿易創新發展，探索建設兩岸共同市場先行區域，辦好第28屆海峽兩岸經貿交易會。

同時擴大海峽論壇、海峽青年薈、世界媽祖文化論壇等品牌效應，支持「福建文化寶島行」等文化交流，鼓勵以祖地文化為紐帶舉辦民間棒壘球、足球、龍舟等賽事活動。打造精品項目。深入推進閩台歷史展示溯源工程，完善「台胞尋根平台」建設，強化閩台關係檔案收集保護利用，推動促進兩岸族譜對接立法，加快世界閩南文化交流中心、媽祖文化中心、兩岸流行文化中心建設，鑄牢中華民族共同體意識。

報告還特別指出要「加快構建全域融合發展新格局」。支持優勢地區開展試點，縱深推進廈門綜合改革試點，健全福州新區與平潭對台融合協同機制，加快推進向金門、馬祖通水通電通氣通橋大陸側項目，深化廈金、福馬「同城生活圈」建設。引導其他地區拓展實踐，打造各具特色的對台交流合作平台和品牌。

另外，福建省發改委總規劃師林有日前在記者會上指出，「十五五」時期，該省將持續深化閩台社會、經濟、情感、全域融合，與更多台胞台企攜手合作，共同譜寫兩岸融合的嶄新篇章，共用中華民族偉大復興榮光。