大陸南昌市長失蹤 疑涉軍方反腐風暴

據報導，中國江西省南昌市長高世文近日連續缺席重要會議，由於他此前曾在軍工企業的航天系統任職，外界懷疑其「失蹤」可能與軍方反腐風暴有關。

根據星島日報今天的報導，在解放軍（共軍）的反腐風暴之下，中國大陸軍工央企巨頭不斷傳出落馬，包括中國航空工業集團前董事長周新民、中核集團前總工程師羅琦、中國工程物理研究院前院長劉倉理日前被罷免全國人大代表職務。

報導表示，繼周新民等人之後，曾長期在航天系統任職的高世文近日接連缺席重要會議，由於他曾擔任某航天巨擘的秘書，因此備受關注。

據報導，高世文最近一次公開露面是於2日主持中共南昌市委全面依法治市工作會議，其後在多個會議中消失，包括4日在南昌召開的「省會引領戰略實施第四次工作推進會議」。

昨天，南昌市紀委12屆六次全會召開，高世文同樣缺席。

據報導，52歲的高世文，山東人，1997年在南京理工大學畢業後便進入航天系統，工作長達近20年，2007至2014年擔任中國航天科技集團辦公廳副處級秘書、總經理辦公室副主任兼秘書、總經理辦公室主任等職，也就是「航天一哥」的大秘，這位「航天一哥」後來貴為領導人。

高世文於2016年轉往江西掛職，擔任贛州市副市長、常務副市長、撫州市長，2024年9月擔任南昌市長。

報導表示，中國航天科技集團與中國航天科工集團由前航天工業總公司拆分而來，科技集團側重運載火箭、衛星與載人航天等宇航產品，科工集團側重導彈武器與國防裝備。

去年10月，曾任中國航天科工集團總經理、董事長的前湖南省委書記許達哲，被罷免全國人大代表職務，撤銷全國人大常委職務。

報導表示，在中國大陸官場，「領導與秘書從來都是一榮俱榮，一損俱損」，比如許達哲主政航科集團時期的「大秘」龍飛，後來改任中國長江三峽集團紀檢組長等職，去年6月被控受賄人民幣613萬元，判刑7年。