立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

立陶宛新任總理魯吉尼涅近日稱日前表態，先前立國政府允許台灣設立代表處，是戰略錯誤，出頭的結果是付出了代價，而中共官媒環球時報6日在社評中指出，僅有口頭表態是遠遠不夠的。「立方需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤並消除惡劣影響，為中立關係正常化創造條件」。

對於魯吉尼涅（Inga Ruginiene）的相關表態，環球時報在這篇題為「修復對華關係，立陶宛嘴上『認錯』還不夠」的社評中提到，「看起來，立陶宛的執政者想要修復對華關係了。但是，此前中國同立陶宛關係受到的嚴重損害，絕非口頭認個錯就能修復的」。

文章強調，2021年台灣代表處於立國首都維爾紐斯設立後，中共將與立陶宛外交關係降為代辦級，「四年來，中立經貿關係出現斷崖式下滑：數據顯示，立陶宛對華出口暴跌超過50%；木材、乳製品等支柱產業損失慘重，百年乳企羅基什基斯也受到打擊；波羅的海深水港克萊佩達港受中歐班列改道影響，輸送量銳減。可以說，維爾紐斯為自己的戰略短視和政治投機舉動付出了沉重代價」。

文章聲稱立陶宛領導人近期在「對華政策上的表態」表明，中共的嚴正立場和果斷行動逼得立陶宛方面不得不進行反省。「這既警告了幻想在『以台制華』中充當馬前卒的某些國家，也狠狠地打臉了挾洋自重的『台獨』分裂勢力」。

特別是針對魯吉尼涅指出立國允許台灣設立代表處後，「沒人讚賞我們」，環時表示，不知道某些立陶宛政客的「討賞」邏輯從何而來？且強調「堅持一個中國原則是中歐開展全方位合作的重要政治基石，立陶宛一些政客卻把踩踏台灣問題紅線當成向西方反華勢力邀功請賞的『籌碼』，這不僅背離了中歐合作的普遍共識，更違背了二戰後的國際秩序基本準則」。

文章認為，看得出維爾紐斯有了比過去更迫切的對華「止損」意願。「然而，僅有口頭表態是遠遠不夠的。立方需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤並消除惡劣影響，為中立關係正常化創造條件」。

此前，我外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。

環時另也引述中國社科院歐洲研究所研究員趙俊杰分析指，「立陶宛總理在對華方面表現出認錯態度與歐洲對華風向轉變有關」，歐洲各國領導人普遍看到了未來合作潛力，也意識到外部壓力和內部需求，然而，「包括瑙塞達（立陶宛總統）在內的部分歐洲反華勢力思維僵化，難以接受中國變化」，「若立陶宛不能清醒認識自身問題，後果還會更糟」。

今年1月24日，中共駐立陶宛代辦處官網刊出該處參贊房玫在立國媒體的投書稱，「中方對話的大門始終敞開，願同立方在相互尊重、平等相待基礎上加強溝通交流，在尊重和遵守一個中國原則基礎上找到破解當前困境的辦法」。房玫還駁斥「經濟脅迫」的說法稱，立陶宛允許台獨勢力將立陶宛當作活動平台，這勢必會對大陸企業的合作意願造成重要影響、導致大陸企業「自發調整了經營活動，這是正常的市場反應」。