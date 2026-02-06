快訊

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為了艾普斯坦

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
達賴喇嘛出現在艾普斯坦案文件中，引起大陸官媒關注。（美聯社）
美國「淫魔」富豪艾普斯坦文件近日由美國司法部逐漸披露，內容駭人聽聞，牽扯西方國家諸多政商名流，也對各國政治形成震撼，而大陸西藏官媒則罕見發文提及藏傳佛教格魯派精神領袖達賴喇嘛，強調達賴在相關文件中出現了169次。

大陸國家級重點涉藏網站「中國西藏網」5日晚間發表一篇報導，當中引述2月2日印度「金融快報」報導稱，達賴喇嘛曾於2012年與艾普斯坦會面，在美國司法部新公布的艾普斯坦電子郵件中，達賴的名字被提及169次。

此外，報導還引述白俄羅斯媒體「Nexta TV」在社交平台X上發布的貼文稱：達賴的名字在艾普斯坦文件中出現169次，並提到「包括私人會面」。而「今日俄羅斯」（RT）也在X上發文稱，「達賴曾與艾普斯坦會面—最新公布的郵件。總的來說，在艾普斯坦的文件中，達賴至少被提及169次」。

中國西藏網還提到，早在2025年8月29日，美國「反擊」網站（COUNTERPUNCH）就發布題目為「達賴喇嘛為何會出現在艾普斯坦的家中？」文章，提到「上個月，一位名叫邁克爾．沃爾夫的記者在『每日野獸』播客中講述了在艾普斯坦位於曼哈頓的聯排別墅舉行的聚會上，見到了達賴……當被問及達賴為何會出現在那裡時，沃爾夫認為，達賴出現的原因很可能與經濟利益有關」。文章還提到2009年達賴出席過邪教組織NXIVM的活動並發表演講，以此獲得100萬美元的報酬。

這篇報導也被中國新聞網轉載。

而不久前達賴喇嘛榮獲葛萊美獎時，大陸外交部發言人林劍稱，十四世達賴並不是單純的宗教人士，「而是披著宗教外衣，從事反華分裂活動的政治流亡者」。他強調「中方堅決反對有關方面將藝術評獎作為政治操弄的工具」。近日聯合國文化領域跟少數民族領域專家在報告中抨擊中共西藏政策，也遭到中國西藏網等撰文回擊。

此外，中國日報旗下起底工作室也發布影片，以艾普斯坦文件涉及美國民主、共和黨政要、經濟巨頭為由，抨擊美國資本主義制度以及「美國制度性腐朽」，甚至提到「資本主義就是一小搓人控制國家運轉，用所謂普世價值糊弄老百姓，真正的政治菁英你都不知道他們玩得有多花」；美國老百姓「選來選去，選誰最後都在蘿莉島的名單上，所以選誰還有意義嗎」。

艾普斯坦 美國 文件 達賴喇嘛
相關新聞

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為了艾普斯坦

美國「淫魔」富豪艾普斯坦案文件近日由美國司法部逐漸披露，內容駭人聽聞，牽扯西方國家諸多政商名流，也對各國政治形成震撼，而...

大陸南昌市長失蹤 疑涉軍方反腐風暴

據報導，中國江西省南昌市長高世文近日連續缺席重要會議，由於他此前曾在軍工企業的航天系統任職，外界懷疑其「失蹤」可能與軍方...

立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

立陶宛新任總理魯吉尼涅近日稱日前表態，先前立國政府允許台灣設立代表處，是戰略錯誤，出頭的結果是付出了代價，而中共官媒環球...

西班牙外長宣布 其首相桑切斯今年可能第四次訪陸

據外交家雜誌（The Diplomat），西班牙首相佩德羅．桑切斯今年可能將進行四年來的第四次正式訪華之旅。這項消息是由...

吳石赴台前的「共諜行動」 一窺當年上海地下工作流程

在兩岸關係低迷之際，中國大陸官方2025年高調播放描寫共諜吳石案的電視劇《沉默的榮耀》，以1949年國共內戰前後派遣潛伏間諜至台灣為背景，刻畫吳石「密使一號」行動。劇集在大陸掀起民族主義熱潮，但對台灣而言，這段歷史仍敏感，部分共諜曾被列為白色恐怖受難者追思，引發社會分歧；相比電視劇更加「英雄化」的敘事，上海市檔案館此次展出3名共諜的相關檔案，提供外界少見的細節，也呈現兩岸對這段歷史的認知落差。

港口裁決爭議…陸警告巴拿馬 將付沉重代價

長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，上月底遭巴拿馬最高法院宣告違憲後，引發中巴關係緊張，外媒報導大陸已就此採取報復措施...

