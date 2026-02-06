快訊

西班牙外長宣布 其首相桑切斯今年可能第四次訪陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
西班牙首相桑切斯（前左）可望今年4月任內第4度訪陸。圖為去年4月11日他第三次前訪問陸時，1會見大陸國家主席習近平（前右）。 美聯社
西班牙首相桑切斯（前左）可望今年4月任內第4度訪陸。圖為去年4月11日他第三次前訪問陸時，1會見大陸國家主席習近平（前右）。 美聯社

據外交家雜誌（The Diplomat），西班牙首相佩德羅．桑切斯今年可能將進行四年來的第四次正式訪華之旅。這項消息是由西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯於2月5日在馬德里皇家賭場舉行的第十屆西班牙-中國論壇開幕式上宣布。

阿爾瓦雷斯並未提到具體的月份，但前一天，彭博社引述一位知情人士透露的說法稱，西班牙首相佩德羅．桑切斯計劃於今年4月中旬訪問中國。

外交家報首，這位部長在由西班牙-中國理事會基金會（SCCF）舉辦的這場論壇開幕式上表示，「西班牙和中國的關係正處於一個非常好的時期」。此次論壇的議議題包括體育外交、雙邊投資、電子商務、法律合作和商業合作等。

阿爾瓦雷斯表示，「去年，也就是2025年，意義尤其重大，因為那一年是西班牙和中國建立全面戰略夥伴關係20週年紀念，這使我們能夠制定最高級別的接觸議程。」

他回顧說，去年4月，桑切斯三年內第三次正式訪問中國，這凸顯了西班牙政府和西班牙對這一關係的重視，並且在此期間，簽署了2025-2028年行動計劃，該計劃如今已成為我們加強在政治、經濟、商業、科技、文化和教育等所有領域合作的路線圖=] 。

他說，去年10月份，他親自前往杭州會見了他的好朋友、大陸外交部長王毅，這次會晤讓我們得以推進行動計劃的實施，並深入探討雙邊議程上的主要問題。

他還回憶說，去年11月，西班牙國王和王后對中國進行了「首次國事訪問，訪問了神州和北京，並分別會見了國家主席習近平、國務院總理李江和全國人大常委會委員長趙雷基」。他補充說：「所有這些努力都對我們的經貿利益產生了非常積極的影響。」

阿爾瓦雷斯強調：「2026年，我們希望更進一步。」他表示：「我們正在努力建立部長級戰略對話機制，以便將我們的關係制度化，透過定期的高層接觸，在西班牙及其外交政策去年12月通過的新亞太戰略框架內，對2025-2028年行動計劃進行一次新任命。」

報導稱，如果成行，這將是桑切斯四年內第四次正式訪問中國。他首次訪華是在2023年3月，恰逢中西建交50週年。當時，桑切斯與習近平主席討論了北京提出的結束烏克蘭衝突的十二點建議。

西班牙 外交部
相關新聞

港口裁決爭議…陸警告巴拿馬 將付沉重代價

長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，上月底遭巴拿馬最高法院宣告違憲後，引發中巴關係緊張，外媒報導大陸已就此採取報復措施...

西班牙外長宣布 其首相桑切斯今年可能第四次訪陸

據外交家雜誌（The Diplomat），西班牙首相佩德羅．桑切斯今年可能將進行四年來的第四次正式訪華之旅。這項消息是由...

吳石赴台前的「共諜行動」 一窺當年上海地下工作流程

在兩岸關係低迷之際，中國大陸官方2025年高調播放描寫共諜吳石案的電視劇《沉默的榮耀》，以1949年國共內戰前後派遣潛伏間諜至台灣為背景，刻畫吳石「密使一號」行動。劇集在大陸掀起民族主義熱潮，但對台灣而言，這段歷史仍敏感，部分共諜曾被列為白色恐怖受難者追思，引發社會分歧；相比電視劇更加「英雄化」的敘事，上海市檔案館此次展出3名共諜的相關檔案，提供外界少見的細節，也呈現兩岸對這段歷史的認知落差。

古巴遭美施壓 王滬寧：堅定支持反外來干涉

正當美國總統川普施壓古巴、封鎖其石油輸入之際，古巴派遣特使訪問北京，中共高層接連出面表態力挺。中共政治局常委兼大陸政協主...

陸擬開放上海居民遊金馬 陸委會：不會視作恩惠

中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金馬旅遊。陸委會今天表示，特殊政治場合提出的offer，政治操作明顯，限制特定省市居...

在台港人工作室被潑漆 陸委會：研擬應對跨境鎮壓

在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室二度被潑紅漆。陸委會表示，對於這樣的跨境鎮壓行為，不能僅視作社會案件...

