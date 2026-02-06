聽新聞
古巴遭美施壓 王滬寧：堅定支持反外來干涉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
古巴近日派遣特使訪問北京，受到多位中共高層接見與會談，並且表態力挺，圖為昨日中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧（右）與古巴共產黨和政府特使、古共政治局委員、外交部長羅德里格斯會見。（新華社）
正當美國總統川普施壓古巴、封鎖其石油輸入之際，古巴派遣特使訪問北京，中共高層接連出面表態力挺。中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧昨日在北京會見古共政治局委員兼外長羅德里格斯時表態「中方將堅定支持古方反對外來干涉的正義鬥爭」，中共政治局委員兼外長王毅也強調，堅定支持古巴維護國家主權和安全，願繼續提供力所能及的支持和幫助。

據新華社報導，中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧昨日在北京會見古巴共產黨和政府特使身分的羅德里格斯時表示，「中方將堅定支持古方反對外來干涉的正義鬥爭，共同維護發展中國家正當權益」。羅德里格斯表示，大陸「對全球南方意味著希望」，並感謝「對古巴的無私援助」，願同大陸一道「共同捍衛國際公平正義」。

稍早，俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯總統助理烏沙科夫說法稱，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭於四日視訊會晤中，「兩國元首就委內瑞拉和古巴局勢交換了意見，一致同意保持雙方與加拉加斯和哈瓦那之間已有的合作水平」。

王毅昨與羅德里格斯會談時指出，「堅定支持古巴維護國家主權和安全，反對外部勢力無理干涉」。他還強調，願繼續提供力所能及的支持和幫助。羅德里格斯則表示，「感謝中方堅定支持古巴人民反對外部封鎖制裁」並提供寶貴幫助，重申古巴「恪守一個中國原則，反對台獨」。劉海星四日也向羅德里格斯表示，雙方同為共產黨執政的社會主義國家，雖處於不同大陸，但心始終緊密連在一起。他稱「中方堅定支持古巴走社會主義道路，支持古方反對外來干涉和封鎖」。

近期中共高層也與其他共產政權有諸多互動，習近平昨日與寮國人民革命黨總書記通倫宣布啟動「中寮友好年」，劉海星四日也與越共政治局委員兼外長黎懷忠舉行會談，強調新形勢下中共願同越共一道密切戰略溝通。

