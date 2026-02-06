港口裁決爭議…陸警告巴拿馬 將付沉重代價

長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，上月底遭巴拿馬最高法院宣告違憲後，引發中巴關係緊張，外媒報導大陸已就此採取報復措施，包括叫停國企新項目投資、貨物改道、加強對巴拿馬進口商品檢查等。對此，大陸外交部昨未證實是否採取行動，但強調堅定維護陸企的正當合法權益；而面對中方警告將付沉重代價，巴拿馬總統穆里諾表示，「強烈反對」北京威脅。

香港富豪李嘉誠旗下長和集團與巴拿馬政府簽署的巴拿馬運河兩個港口特許經營權，上月廿九日被巴拿馬最高法院宣告違憲，長和集團表達強烈反對，集團旗下巴拿馬港口公司也已於三日展開仲裁；另一方面，大陸國務院港澳辦日前以「港澳平」名義發文，示警巴拿馬當局如果執迷不悟，「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。

巴拿馬總統穆里諾於當地時間四日在社交平台發文，表示強烈反對來自北京的威脅，強調尊重司法機關裁決。他還說，巴國外交部將採取相應決策。

值得注意的是，彭博社等外媒報導，中方已採取反制，包括要求國企暫停與巴拿馬的新項目談判，涉及投資達數十億美元；知情人士還說，大陸海關加強對巴拿馬進口商品，如香蕉、咖啡的檢驗檢疫措施，要求航運公司考慮將貨物改道至其他港口。

大陸外交部發言人林劍昨未證實是否已採取措施，但強調「中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的」，並舉出前述大陸國務院港澳平文章，抨擊巴拿馬最高法院的有關裁決罔顧事實、背信棄義、「嚴重損害中國香港企業的合法權益」，並強調大陸政府堅定維護「中國企業」的正當合法權益。

美國總統川普去年曾要求巴拿馬，撤銷長和旗下巴拿馬港口公司的合約，揚言收回運河控制權，因為大陸影響力過大。不過，近年大陸也持續發展替代方案，例如和秘魯共建的錢凱港，就是兩國共建「一帶一路」的重要項目，大陸連接中南美洲的重要通道。據新華社引述秘魯官方數據顯示，去年該國出口額創新高，其中對大陸出口成長超三成，是得益於「錢凱效應」，該港在一年間就迅速成為秘魯第三大港。