在台港人工作室被潑漆 陸委會：研擬應對跨境鎮壓
在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室二度被潑紅漆。陸委會表示，對於這樣的跨境鎮壓行為，不能僅視作社會案件，將與各機關深入討論如何應對。
大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
湯偉雄的泰拳工作室去年11月第一次被潑紅漆，梁文傑彼時表示，這是中共跨境鎮壓案例，試圖讓人心生恐懼，也恐嚇其他在台港人；湯偉雄的泰拳工作室4日凌晨被二度潑紅漆，民團呼籲政府建立機制應對他國跨境鎮壓。
梁文傑表示，兩次潑紅漆是由不同人犯下，這兩起案例也有共同處，嫌犯入境台灣後犯案，然後立刻走人，這是有目的性、系列性行動，試圖對在台港人造成心理壓力與恐懼，目前有較完善機制，可以第一時間掌握嫌犯。
梁文傑坦言，這樣的跨境鎮壓行為在刑法上難成重罪，也不構成通緝要件，儘管明明知道背後有政治企圖。跨境鎮壓不能僅被視作社會案件或是輕罪刑案，如何應對跨境鎮壓，將與各個機關做較深入的討論，有結果會對外報告。
他強調，目前跨境鎮壓案件通報機制有被建立起來，否則不會這麼快地第一時間掌握潑漆案嫌犯狀況。這樣的行為構成影響很大，不過按一般法律來看，可能僅是毀損等輕罪，如何援引反滲透法或國安法去處理這類跨境鎮壓案件，有待討論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言