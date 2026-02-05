快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

在台港人工作室被潑漆 陸委會：研擬應對跨境鎮壓

中央社／ 台北5日電
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影

在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室二度被潑紅漆。陸委會表示，對於這樣的跨境鎮壓行為，不能僅視作社會案件，將與各機關深入討論如何應對。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

湯偉雄的泰拳工作室去年11月第一次被潑紅漆，梁文傑彼時表示，這是中共跨境鎮壓案例，試圖讓人心生恐懼，也恐嚇其他在台港人；湯偉雄的泰拳工作室4日凌晨被二度潑紅漆，民團呼籲政府建立機制應對他國跨境鎮壓。

梁文傑表示，兩次潑紅漆是由不同人犯下，這兩起案例也有共同處，嫌犯入境台灣後犯案，然後立刻走人，這是有目的性、系列性行動，試圖對在台港人造成心理壓力與恐懼，目前有較完善機制，可以第一時間掌握嫌犯。

梁文傑坦言，這樣的跨境鎮壓行為在刑法上難成重罪，也不構成通緝要件，儘管明明知道背後有政治企圖。跨境鎮壓不能僅被視作社會案件或是輕罪刑案，如何應對跨境鎮壓，將與各個機關做較深入的討論，有結果會對外報告。

他強調，目前跨境鎮壓案件通報機制有被建立起來，否則不會這麼快地第一時間掌握潑漆案嫌犯狀況。這樣的行為構成影響很大，不過按一般法律來看，可能僅是毀損等輕罪，如何援引反滲透法或國安法去處理這類跨境鎮壓案件，有待討論。

梁文傑 陸委會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

大陸開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會：按正常程序處理

再推韓國瑜 劉世芳：未收到李貞秀退中籍申請 二度發函立院解職

鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

相關新聞

大陸開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會：按正常程序處理

在大陸宣布開放上海民眾赴金馬後，台灣是否認為這是對岸主動釋出善意，會否以相同的善意回報對岸？陸委會發言人梁文傑表示，金馬...

美俄核武限制條約到期 陸外交部籲美方積極回應

美俄《新削減戰略武器條約》（New START）2月5日到期，大陸外交部發言人林劍5日在例行記者會上表示，中方對美俄《新...

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普進行通話。在中國官媒表述中，台灣議題是此次通話的核心，川普則將台灣列為雙方討論的...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

陸媒走訪華強北：記憶體三個月漲三倍

電腦記憶體漲價推高消費者購買成本，陸媒走訪深圳華強北，1TB固態硬碟短短一周時間從人民幣600元至900多元，漲到人民幣...

陸擬開放上海居民遊金馬 陸委會：不會視作恩惠

中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金馬旅遊。陸委會今天表示，特殊政治場合提出的offer，政治操作明顯，限制特定省市居...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。