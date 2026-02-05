陸呼籲全面恢復航點 陸委會：沒有團客沒客源

快訊

中央社／ 北京-台北5日電

中國大陸國台辦今天表示，希望兩岸直航航點全面復航，這是兩岸民眾盼望。陸委會回應，沒有團體客源，航空公司「飛一班、賠一班」，誘因不大。

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，兩岸民眾對於兩岸直航航點全面復航呼聲強烈，希望台灣盡快取消限制，滿足出行需求。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天回應，過去有那麼多航點的原因在於團體旅遊，團體旅遊才有這麼多的客源。目前來看，如果團體旅遊沒有進一步地往前走，這些航點基本上客源不多。

梁文傑指出，經常接到訊息說，某某地台商希望某個航點應該要恢復，可是回頭去問航空公司，航空公司的評估多是認為，如果沒有團客，光靠台商是飛一班、賠一班，航點問題與兩岸團體旅遊分不開。

中國大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，有媒體提問今年航班安排。

陳斌華表示，兩岸空中直航極大便利兩岸民眾往來，為增進兩岸民眾福祉發揮重要作用。目前兩岸航線受民進黨政府「干擾」，航點尚未完全恢復常態，大陸14個城市每週執飛兩岸航線300餘班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每週最多890班客運航班相比，仍有很大差距。

他表示，這影響了兩岸民眾往來，「兩岸同胞對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈」。

陳斌華說，台灣民眾期盼能一路順遂、回家過年。大陸有關方面積極做好兩岸春節加班機各項準備工作。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，滿足兩岸民眾，特別是台灣民眾的出行需求。

國共兩黨智庫論壇在北京落幕，當中提到盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。今天國台辦藉由兩岸春節加班機事宜，再度發聲，向台灣呼籲恢復兩岸直航。

國台辦 陳斌華
