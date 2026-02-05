陸擬開放上海居民遊金馬 陸委會：不會視作恩惠

快訊

中央社／ 台北5日電
陸委會。圖／聯合報系資料照
陸委會。圖／聯合報系資料照

中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金旅遊。陸委會今天表示，特殊政治場合提出的offer，政治操作明顯，限制特定省市居民赴金馬觀光本就不合理，不會將這波放寬視作恩惠。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

國共智庫論壇甫落幕，中國大陸文旅部昨天宣布，將恢復上海居民赴金馬旅遊。

梁文傑表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，金馬小三通觀光恢復開放時，沒有限制中國大陸哪一省居民才能來；反倒是中國大陸自行宣布，僅限福建居民，後來雙城論壇，又提到開放上海居民來台旅遊。

他說，中國大陸先做出不合理限制，硬要將台灣與福建對等，突然開放上海，「還想要我們覺得很感恩」。開放上海居民赴金馬旅遊，看起來是為了特殊政治場合提出的offer，背後政治操作明顯。

赴金馬旅遊對於上海居民的吸引力有多少？梁文傑認為，有待評估。他說，上海居民必須特地跑到福建，然後搭船到金馬，這是一段很長的旅程，吸引力究竟有多少，尚待評估。

梁文傑重申，由於疫情關係，兩岸觀光旅遊暫停多年，呼籲對岸回覆邀請，依循觀光小兩會（台旅會、海旅會）進行協商，對於過往的觀光旅遊問題加以溝通，也不希望在開放旅遊上，再有什麼僅限於福建、上海居民的限制。

梁文傑強調，疫情後金馬小三通觀光恢復開放，這是為了金馬地區的經濟與商機，從沒有限制中國大陸哪個省市居民能前往；所以現在也不會將中國大陸文旅部規劃開放上海居民赴金馬旅遊當作一個特別的恩惠，因為本來就不該有限制。

上海
