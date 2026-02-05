大陸開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會：按正常程序處理

在大陸宣布開放上海民眾赴金馬後，台灣是否認為這是對岸主動釋出善意，會否以相同的善意回報對岸？陸委會發言人梁文傑表示，金馬小三通在疫情後開放觀光旅遊時，台灣本來就沒有限制大陸哪一省的民眾，是大陸自行宣布只有福建民眾可以透過小三通來金馬旅遊，後來才增加了上海。他表示，我方將按規定「正常處理」。

梁文傑5日在陸委會例行記者會上表示，2019年小三通人數是30萬人，2025年則只有19萬人，一直沒有恢復疫情前的水準。他強調，是大陸先做了不合理的限制，還刻意把台灣當成和福建當成對等。現在大陸開放上海民眾來金馬旅遊，「我們認為該怎麼正常處理，就正常處理」。

針對上海民眾透過小三通赴金馬旅遊，梁文傑表示，我方還需要一段時來觀察，看看金馬對上海民眾是否這個有強大的吸引力。他認為，上海民眾要先搭機至廈門福州，再搭船小三通赴廈門馬祖。他估計一年也只有三千人左右。

對於大陸主動拋出上海民眾可赴金馬，台灣是否會考慮開放福建、上海民眾來台灣本島觀光做為回報，梁文傑表示：兩邊觀光的正常化，我方依然主張由兩邊的旅遊小兩會（台旅會和海旅會）來做正式商談。

他表示，大陸民眾來台旅遊分自由行和旅遊團，2019年8月1日，大陸單方面因總統選舉等政治因素把自由行斷掉，2020年我方則因為疫情把旅遊團中斷。疫情停了以後，我方認為，兩岸恢復旅遊要把過去「一條龍」問題，客源和旅遊品質不穩定的問題，雙方坐下來談一談，而不是簡單的開放。雙方必須以旅遊小兩會協商。

大陸對台灣旅遊開放本來只限於福建地區，希望把福建和台灣對接，後來因為「雙城論壇」才開放上海。梁文傑強調，我方不希望只有福建和上海的限制，因為旅遊小兩會沒有談，因此沒有進展。

對在野政黨去和對岸談，大陸立即拋出善意；會不會造成執政黨做不到的事，由在野黨去和大陸談就能談成了的印象？梁文傑表示，我方看來，「它只是是在一個特殊政治場合所做的宣布」。大陸本來的限制就是不合理的，政治操作是很明顯的。

被問到，為什麼金馬「小三通」的開放，就不需要「小兩會」坐下來談判，而大陸民眾赴台旅遊就需要，差別在哪？梁文傑稱，因為考慮金馬的經濟和商機，過去是戰地，現在是觀光重地，大陸民眾赴金馬也不會對台灣整體安全造成不良影響。

他強調，台灣從來沒有限制大陸哪一省才能來金馬，是大陸自己只把福建開放，因此，不會把上海的開放當作對岸恩惠。

針對大陸國台辦稱，去年台灣民眾赴港澳人口較前一年增加百分之27，梁文傑稱，我方仍把港澳列為橙色警戒，因中共在「懲獨22條」宣布後，有不少台灣民眾受到盤問扣留，陸委會有責任告訴民眾，發出警戒的義務。

至於國台辦呼籲台灣全面恢復兩岸海空客運直航正常化。梁文傑表示，兩岸的班機，過去之所以有這麼多航班點，是因為團體旅遊才有這麼多客源。目前，若沒有觀光團。雖然台商經常提出希望恢復航線，但經航空公司評估，沒有觀光團旅客，「飛一班賠一班」。