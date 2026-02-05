川習通話 大陸學者：在美國大額對台軍售後管控中美關係

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通話。中國學者指出，最主要原因是去年底美國批准史上最大金額的對台軍售方案，中方擔心美方接下來還會有動作，因此習近平重點談及台灣議題。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文稱，這通電話「非常棒」，「時間很長、很充分」。他所提到的通話內容，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭等。

而根據中國官媒新華社，這次川習通話的核心是台灣議題。習近平強調「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，並宣稱「永遠不可能讓台灣分裂出去」，要求美方「務必慎重處理對台軍售問題」。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯告訴中央社記者，台灣議題之所以凸出，最主要原因是去年12月美國核准一項總額高達111億美元的對台軍售計畫，規模為歷來最大，「這讓中方感覺到，美國對台政策實際上是在挑戰中美關係脆弱的穩定」。

他說，中方擔心美國在對台問題上，接下來還有其他動作，所以要利用這次通話機會來談台灣議題。

去年10月，習近平和川普在韓國見面時並沒有談台灣議題。吳心伯認為，因為那之前的幾個月裡，「美方對台灣問題還是處理得比較謹慎的」；但這次情況不同。若川普接下來能順利訪問中國的話，台灣應該會是中美領導人會談的「焦點議題」。

就在習近平4日與川普通話前，他先與俄羅斯總統普丁視訊會晤。

對於兩通電話在外交上的含義，吳心伯說，這顯示中俄關係和中美關係在中國外交中的份量和優先性是不一樣的，「中俄關係明顯要高於中美關係」。

他說，習近平與普丁通話的背景是，2026年開年以來，國際局勢動盪加劇，委內瑞拉遭美國突襲、伊朗緊張局勢升級等。中俄是戰略夥伴，有必要加強戰略溝通和協調。

至於跟川習通話，他說，主要是為2026年的中美關係定基調，特別是在軍售之後，「怎麼樣確保中美關係不會朝錯誤方向發展很重要」。