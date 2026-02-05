美俄核武條約到期 大陸：現階段不會參加核裁軍談判
美俄現行的「新戰略武器裁減條約」（New START）5日到期失效，中國外交部今天對此表示遺憾，呼籲美國積極回應俄羅斯有關繼續遵守條約核心限制的建議。此外也強調，中方現階段不會參加核裁軍談判。
「新戰略武器裁減條約」是華盛頓與莫斯科之間最後的核武條約，隨著條約到期，對這兩大核武強國的限制也將失效。外電報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日敦促美俄速簽新的核武協議。
對於「新戰略武器裁減條約」到期失效的問題，綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會做出回應。
林劍表示，中方對美俄「新戰略武器裁減條約」到期失效表示遺憾。裁減條約對維護全球戰略穩定具有重要意義，國際社會普遍擔心這項條約的失效將對國際核軍控體系和全球的核秩序產生消極影響。
他說，俄羅斯曾經建議俄美繼續遵守條約的核心限制，中方呼籲美方積極回應，以負責任方式處理條約的後續安排，早日恢復與俄方的戰略穩定對話。
此外，針對「美方表示，在推進核軍控問題上，有必要建立一個包括中國在內的框架」以及「在推進核軍控方面，中方要如何發揮大國作用」的問題，林劍回應稱，「中國一直堅持自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，無條件承諾不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器」。
林劍重申，「中國始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意與任何國家進行軍備競賽」，同時中方一貫主張推進核裁軍必須遵循維護全球戰略穩定和各國安全不受減損的原則。「中國的核力量與美俄完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判。」
