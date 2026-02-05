快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

美俄核武條約到期 大陸：現階段不會參加核裁軍談判

中央社／ 台北5日電

美俄現行的「新戰略武器裁減條約」（New START）5日到期失效，中國外交部今天對此表示遺憾，呼籲美國積極回應俄羅斯有關繼續遵守條約核心限制的建議。此外也強調，中方現階段不會參加核裁軍談判。

「新戰略武器裁減條約」是華盛頓與莫斯科之間最後的核武條約，隨著條約到期，對這兩大核武強國的限制也將失效。外電報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日敦促美俄速簽新的核武協議。

對於「新戰略武器裁減條約」到期失效的問題，綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會做出回應。

林劍表示，中方對美俄「新戰略武器裁減條約」到期失效表示遺憾。裁減條約對維護全球戰略穩定具有重要意義，國際社會普遍擔心這項條約的失效將對國際核軍控體系和全球的核秩序產生消極影響。

他說，俄羅斯曾經建議俄美繼續遵守條約的核心限制，中方呼籲美方積極回應，以負責任方式處理條約的後續安排，早日恢復與俄方的戰略穩定對話。

此外，針對「美方表示，在推進核軍控問題上，有必要建立一個包括中國在內的框架」以及「在推進核軍控方面，中方要如何發揮大國作用」的問題，林劍回應稱，「中國一直堅持自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，無條件承諾不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器」。

林劍重申，「中國始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意與任何國家進行軍備競賽」，同時中方一貫主張推進核裁軍必須遵循維護全球戰略穩定和各國安全不受減損的原則。「中國的核力量與美俄完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判。」

戰略 核武 中方
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美俄核武限制條約到期 陸外交部籲美方積極回應

習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

相關新聞

美俄核武限制條約到期 陸外交部籲美方積極回應

美俄《新削減戰略武器條約》（New START）2月5日到期，大陸外交部發言人林劍5日在例行記者會上表示，中方對美俄《新...

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普進行通話。在中國官媒表述中，台灣議題是此次通話的核心，川普則將台灣列為雙方討論的...

紀念建交65周年 中國大陸與寮國領導人宣布啟動「中老友好年」

2月5日，大陸國家主席習近平覆信寮國國家主席宋倫西索李斯（陸譯通倫），共同宣布將2026年確定為「中老友好年」（陸稱寮國...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

稱面臨日益嚴峻的壓力 香港學聯宣布解散

有68年歷史的香港專上學生聯會（學聯）5日在常委會會議上，表決通過開展解散程序。學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同行...

中共中聯部長會見古巴外長 稱「支持古方反對外來干涉和封鎖」

正當美國總統川普施壓古巴、封鎖其石油輸入之際，中共中央對外聯絡部部長劉海星，4日在北京會見作為古巴黨和政府特使來訪的古共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。