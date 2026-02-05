稱面臨日益嚴峻的壓力 香港學聯宣布解散

有68年歷史的香港專上學生聯會（學聯）5日在常委會會議上，表決通過開展解散程序。學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力。考慮各方面因素後，「學聯決定在今天劃上句號」。

聲明表示，過去68年，香港學聯一直是團結香港各大專院校的力量，關心社會，爭取改革。學聯多年來在各重大政治、社會事件中，從不缺席。在悠長的歲月中，學聯見證香港社會變遷，一直在不同議題上身體力行，表達學生及市民的訴求，以香港前途為依歸。

香港學聯表示，為多年來與市民同行、共同奮鬥感到榮幸，也對中國和香港未來的由衷關懷，始終如一。

學聯稱，隨著環境變化，學生各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力。在考慮各方面因素後，學聯決定在今天劃上句號。希望大家繼續為未來的前途，加倍努力，不忘初心。

綜合港媒報導，香港學聯1958年正式成立，目的是代表香港大專院校學生，藉此推動全港學生活動及增加同學對社會的參與，成為香港對外最具代表性的學生團體。學聯過往參與多場社會運動，包括在2012年反對國民教育科罷課；2014年就政改方案發起罷課、支持佔中等。

2015年，學聯多個成員發起退聯公投，最終香港大學、香港浸會大學、香港城市大學和香港理工大學的學生會退出學聯，目前成員是香港中文大學、嶺南大學、香港樹仁大學和香港科技大學的學生會。

學聯去年6月發聲明澄清，有人假冒學聯之名發出新聞稿，稱該會從即日起解散的消息。