美俄核武限制條約到期 陸外交部籲美方積極回應

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（取自大陸外交部網站）
美俄《新削減戰略武器條約》（New START）2月5日到期，大陸外交部發言人林劍5日在例行記者會上表示，中方對美俄《新削減戰略武器條約》到期失效表示遺憾。

林劍表示，條約對維護全球戰略穩定具有重要意義。國際社會普遍擔心，條約的失效將對國際軍控體系和全球核秩序產生消極影響。

林劍稱，俄方曾建議俄美繼續遵守條約的核心限制。中方呼籲美方予以積極回應，以負責任方式處理條約的後續安排，早日恢復同俄戰略穩定對話。這也是國際社會的普遍期待。

法廣指出，鑒於美俄雙方目前並未就延長該條約期限或制定新的同類條約，自條約到期次日起，世界將進入不再有任何限制核軍備條約的年代，而此時不僅美俄2個核大國都試圖繼續擴充更新各自的軍事力量，世界上不同程度擁有核武器的國家也在增多。

路透報導，英國皇家聯合軍種國防研究所核擴散及核政策項目高級研究員達雅·多爾茲科娃（Darya Dolzikova）強調，俄羅斯早在2023年就已經宣布不再執行《新消減戰略武器條約》，美俄在這個框架下的資訊交流早已中斷。隨着這項條約失效，替代這項條約的共識也尚未出現，兩國間失去了就關鍵戰略議題溝通的管道以及為了解對方立場、擔憂以及戰略考量因素而做的努力。

與此同時，俄羅斯也在不斷測試新型戰略系統，而《新消減戰略武器條約》對這些新戰略系統也沒有約束力，更何況美國目前要考慮的不僅是如何牽制俄羅斯的核武力量，還要應對快速成長中的中國核武力量。

