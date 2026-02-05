大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普進行通話。在中國官媒表述中，台灣議題是此次通話的核心，川普則將台灣列為雙方討論的7個議題之一。美國專家分析，中國此舉意在告訴川普，4月來訪時，要準備好就台灣議題進行嚴肅的討論。

紐約時報中文網5日報導，中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普進行長時間通話。知情人士稱，這次通話持續了近兩個小時。

川普事後在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文稱，這通電話「非常棒」，「時間很長、很充分」。他所提到的通話內容，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭等。

但在中國官媒的描述中，台灣議題是這次通話的核心。據中方表述，習近平告訴川普，美國在台灣議題上的立場是「中美關係中最重要的問題」，並強調中國「永遠不可能讓台灣分裂出去」，還表示「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

報導提到，中國在與美國的外交會談中將台灣議題列為優先事項並不罕見，但此次警告發出之際，距離美國去年12月批准一項總額超過110億美元的對台軍售方案僅過去數月。

華府智庫布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，習近平的表態有著明顯的針對性，「而且很強硬」。他認為，顯然習近平「希望在此明確立場，向國內和川普總統表明，在台灣議題上，他始終在著手處理」。

何瑞恩說，「他是在做鋪墊，告訴川普總統『等你4月來訪時，要準備好就台灣議題進行一次嚴肅的、正式的面對面討論，因為這對我來說非常重要』」。

一名因討論敏感外交事務而要求匿名的白宮官員表示，美國在台灣議題上的立場沒有改變。

不過報導提到，習近平作出上述表態之際，川普本人做出威脅要入侵並接管其他主權國家。這引發一些專家擔憂，川普可能不會阻止他的盟友或對手進行類似的擴張企圖。