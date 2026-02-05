中共中聯部長會見古巴外長 稱「支持古方反對外來干涉和封鎖」

正當美國總統川普施壓古巴、封鎖其石油輸入之際，中共中央對外聯絡部部長劉海星，4日在北京會見作為古巴黨和政府特使來訪的古共中央政治局委員、外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez），新華社報導稱，「雙方就共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切黨際交流合作、推動建構中古命運共同體等交換意見」，中聯部副部長馬輝參加會見。

據中共中聯部網站，劉海星表示，中國和古巴同為共產黨執政的社會主義國家，雖處於不同大陸，但雙方的心始終緊密連在一起。劉稱，「在習近平總書記和迪亞斯—卡內爾第一書記的戰略引領下，中古特殊友好關係保持高水平運行並不斷被賦予新內涵。」

劉回顧，過去1年，中古兩黨圍繞落實兩黨兩國最高領導人重要共識開展密切交往，有力引領兩國關係全面深入發展。中國共產黨願同古巴共產黨持續深化兩黨關係，保持高層交往良好勢頭，深入開展治黨治國經驗交流互鑑，加強幹部培訓等領域合作，提高各自黨的建設和執政能力建設水平，推動建構中古命運共同體。

劉海星稱，「中方堅定支援古巴走社會主義道路，支持古方反對外來干涉和封鎖，堅信在古共中央堅強領導下，古巴人民一定能戰勝前進道路上的各種艱難險阻，不斷推進社會主義建設事業。」

羅德里格斯則表示，「當前，古中兩黨兩國正以迪亞斯—卡內爾第一書記和習近平總書記達成的重要共識為指引，持續推進各層級交流和各領域合作。」

羅德里格斯稱，「古巴黨和政府始終將發展對華關係置於首要地位，堅定支援中方在台灣等核心利益問題上的立場，支援習近平主席提出的系列全球倡議。感謝中國同志在古巴困難時伸出援手。面對封鎖與干涉，古巴捍衛主權獨立和社會主義事業的決心與信心不會動搖。」

羅德里格斯也提到，「古中兩黨關係是兩國關係的基石。古巴共產黨願同中國共產黨密切高層交往，加強溝通協作，深化治國理政經驗交流，促進各領域務實合作。」