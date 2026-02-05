紀念建交65周年 中國大陸與寮國領導人宣布啟動「中老友好年」

2月5日，大陸國家主席習近平覆信寮國國家主席宋倫西索李斯（陸譯通倫），共同宣布將2026年確定為「中老友好年」（陸稱寮國為老撾，雙方簡稱中老），並啟動系列慶祝活動。

新華社5日報導，習近平指出，中、老兩國是山水相連、世代友好的好鄰居、好朋友，是志同道合、命運與共的好同志、好夥伴。近年來，雙方以互利共贏謀發展，以團結協作迎挑戰，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支援，為兩國人民帶來實實在在的福祉。「我同通倫總書記、國家主席多次舉行會晤，就深化中老命運共同體建設達成重要共識，為新形勢下兩黨兩國關係發展擘畫藍圖。」

習近平強調，一元復始，萬象更新。中老關係正處於歷史最好時期，迎來廣闊發展前景。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中老關係，願同老方以慶祝中老建交65周年暨「中老友好年」為契機，賡續傳統友誼，深化務實合作，加強戰略協作，推動中老命運共同體建設走在國與國關係的前列，為促進地區和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

宋倫西索李斯在致習近平的新春賀信中表示，在習近平總書記、國家主席的親自關心和引領下，老中傳統友誼更加牢固，政治互信日益深化，全面戰略合作成果豐碩。

宋倫西索李斯於賀信中表示，將指導寮國各部門與中方合作辦好雙方建交65周年暨「老中友好年」系列慶祝活動，打造高標準、高質量、高水平的老中命運共同體，持續推動兩國關係及各領域務實合作在新時期邁向新高度，為建構人類命運共同體作出示範。