快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

聽新聞
0:00 / 0:00

紀念建交65周年 中國大陸與寮國領導人宣布啟動「中老友好年」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
去年9月4日，大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見寮國國家主席宋倫西索李斯（陸譯通倫）。（新華社資料照）
去年9月4日，大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見寮國國家主席宋倫西索李斯（陸譯通倫）。（新華社資料照）

2月5日，大陸國家主席習近平覆信寮國國家主席宋倫西索李斯（陸譯通倫），共同宣布將2026年確定為「中老友好年」（陸稱寮國為老撾，雙方簡稱中老），並啟動系列慶祝活動。

新華社5日報導，習近平指出，中、老兩國是山水相連、世代友好的好鄰居、好朋友，是志同道合、命運與共的好同志、好夥伴。近年來，雙方以互利共贏謀發展，以團結協作迎挑戰，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支援，為兩國人民帶來實實在在的福祉。「我同通倫總書記、國家主席多次舉行會晤，就深化中老命運共同體建設達成重要共識，為新形勢下兩黨兩國關係發展擘畫藍圖。」

習近平強調，一元復始，萬象更新。中老關係正處於歷史最好時期，迎來廣闊發展前景。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中老關係，願同老方以慶祝中老建交65周年暨「中老友好年」為契機，賡續傳統友誼，深化務實合作，加強戰略協作，推動中老命運共同體建設走在國與國關係的前列，為促進地區和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

宋倫西索李斯在致習近平的新春賀信中表示，在習近平總書記、國家主席的親自關心和引領下，老中傳統友誼更加牢固，政治互信日益深化，全面戰略合作成果豐碩。

宋倫西索李斯於賀信中表示，將指導寮國各部門與中方合作辦好雙方建交65周年暨「老中友好年」系列慶祝活動，打造高標準、高質量、高水平的老中命運共同體，持續推動兩國關係及各領域務實合作在新時期邁向新高度，為建構人類命運共同體作出示範。

習近平 兩國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川習再度通話談及台灣議題 黃國昌：不認為川普很在意我國主權

習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」

習近平要美慎重處理軍售 鍾佳濱：中國無新聞自由 元首談話應完整了解

相關新聞

台北燈節合作泡泡瑪特被指「缺乏文化自信」 國台辦回應了

今年台北燈節展區之一為大陸品牌泡泡瑪特，有綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、「缺...

談陸配立委李貞秀 陸國台辦：兩岸同屬一中 不存在放棄國籍問題

對於陸配李貞秀遞補民眾黨立委，但因國籍爭議引發討論，大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬...

上海居民可金馬遊 民進黨團：共產黨掐人民脖子當政治籌碼

中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，金馬地區人民的福利不是中國共產黨、...

習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」

大陸國家主席習近平4日在與俄羅斯總統普亭視訊會晤後，又與美國總統川普通電話。形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景...

西方國家領導人「訪陸潮」再+1？西班牙首相傳擬4月訪陸

過去數周以來，加拿大、英國、法國等西方國家領導人陸續訪中，與大陸國家主席習近平會見。西班牙首相桑切斯（Pedr...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。