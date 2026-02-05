台北燈節合作泡泡瑪特被指「缺乏文化自信」 國台辦回應了

今年台北燈節展區之一為大陸品牌泡泡瑪特，有綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、「缺乏文化自信，只能走廉價捷徑」。大陸國台辦發言人陳斌華5日在例行記者會上也做出回應。

陳斌華表示，「兩岸同胞同文同種，大陸商品得到台灣民眾喜愛很正常。民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們『逢中必反』的扭曲心理和虛弱本質。」

至於陸委會日前稱，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。陳斌華回應，

2024年6月，「民進黨當局」將赴大陸及港澳地區旅遊警示提升為「橙色」，「是不折不扣的政治操弄，也已被事實證明是徒勞無功的逆勢操作。」

陳斌華稱，2025年台灣居民到大陸，相比2024年增長20%以上；台灣居民到港澳人數較2024年也大幅增長。「這充分表明，對民進黨當局的倒行逆施，廣大台胞並不認同。」

陳斌華指，民進黨當局仍然「一『橙』不變」，拿港澳地區本不存在的旅遊風險說事，其結果必然是被事實再度打臉。