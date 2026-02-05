快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

台北燈節合作泡泡瑪特被指「缺乏文化自信」 國台辦回應了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年台北燈節西門展區，展出「泡泡瑪特」（POPMART）旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、Hirono小野、星星人等6個IP花燈造型。（本報系資料照）
今年台北燈節西門展區，展出「泡泡瑪特」（POPMART）旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、Hirono小野、星星人等6個IP花燈造型。（本報系資料照）

今年台北燈節展區之一為大陸品牌泡泡瑪特，有綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、「缺乏文化自信，只能走廉價捷徑」。大陸國台辦發言人陳斌華5日在例行記者會上也做出回應。

陳斌華表示，「兩岸同胞同文同種，大陸商品得到台灣民眾喜愛很正常。民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們『逢中必反』的扭曲心理和虛弱本質。」

至於陸委會日前稱，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。陳斌華回應，

2024年6月，「民進黨當局」將赴大陸及港澳地區旅遊警示提升為「橙色」，「是不折不扣的政治操弄，也已被事實證明是徒勞無功的逆勢操作。」

陳斌華稱，2025年台灣居民到大陸，相比2024年增長20%以上；台灣居民到港澳人數較2024年也大幅增長。「這充分表明，對民進黨當局的倒行逆施，廣大台胞並不認同。」

陳斌華指，民進黨當局仍然「一『橙』不變」，拿港澳地區本不存在的旅遊風險說事，其結果必然是被事實再度打臉。

陳斌華 民進黨 品牌 國台辦 泡泡瑪特
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川習通話談台灣 陸國台辦：民進黨倚外謀獨導致台海緊張

民進黨中國部：國共論壇充斥四大認知戰 國民黨還想把台灣鎖進中國

遭停權無法代表民進黨參選 陳怡君：不敢說「脫黨參選」但不放棄

陸宣布恢復上海居民赴金馬旅遊 大陸業者：非重大突破仍屬正面訊號

相關新聞

台北燈節合作泡泡瑪特被指「缺乏文化自信」 國台辦回應了

今年台北燈節展區之一為大陸品牌泡泡瑪特，有綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、「缺...

談陸配立委李貞秀 陸國台辦：兩岸同屬一中 不存在放棄國籍問題

對於陸配李貞秀遞補民眾黨立委，但因國籍爭議引發討論，大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬...

上海居民可金馬遊 民進黨團：共產黨掐人民脖子當政治籌碼

中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，金馬地區人民的福利不是中國共產黨、...

習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」

大陸國家主席習近平4日在與俄羅斯總統普亭視訊會晤後，又與美國總統川普通電話。形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景...

西方國家領導人「訪陸潮」再+1？西班牙首相傳擬4月訪陸

過去數周以來，加拿大、英國、法國等西方國家領導人陸續訪中，與大陸國家主席習近平會見。西班牙首相桑切斯（Pedr...

高市早苗盼自衛隊入憲 陸外交部：敦促日方深刻反省侵略歷史

日媒先前報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗2日明確表達修改憲法、將自衛隊寫入條文的意願。英國天空新聞記者就此在大陸外交部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。